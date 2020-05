Modello Oxford economics “prevede” vittoria di Biden su Trump con il 65% dei voti

Se l’andamento dell’economia statunitense non recupererà presto il suo ritmo le possibilità che Donald Trump possa essere rieletto a novembre saranno molto basse: ad affermarlo è un modello di previsione di Oxford Economics che in passato ha funzionato 16 volte su 18 elezioni presidenziali.

Il modello è basato sul lavoro dell’economista di Yale, Ray Fair, e incorpora al suo interno soprattutto alcuni indicatori economici quali l’andamento dell’inflazione, il tasso di disoccupazione e il reddito disponibile delle famiglie corretto per l’inflazione. Nessuno di questi dati macroeconomici sembra sorridere a Trump, ora che l’emergenza coronavirus ha profondamente colpito l’economia statunitense. Il tasso di disoccupazione è passato dal 3,5%, un dato vicino ai minimi da mezzo secolo, al 20%. Secondo Oxford Economics il dato difficilmente scenderà sotto il 10% prima delle elezioni.

Secondo l’istituto di ricerca economica la previsione per le prossime elezioni presidenziali, alla luce del contesto economico in cui queste avranno luogo, vedrebbe prevalere Joe Biden con il 65% dei consensi. Uno scarto abissale che lascerebbe poche speranze a Trump. Prima che la pandemia colpisse gli Stati Uniti, lo stesso modello predittivo proiettava una vittoria con il 55% dei voti per il tycoon newyorchese.