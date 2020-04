Mobile payment cresce in Italia: nel 2019 utenti triplicati, transazioni per 1,8 miliardi

Continua a crescere in Italia il mercato dei pagamento con carta e sistemi di mobile payment. Nel 2019 le operazioni complessive sono salite a 270 miliardi di euro, con una crescita annua del +11%.

L’utilizzo è legato sempre più ad acquisti quotidiani come dimostrano la crescita delle transazioni pro capite (83 nel 2019 rispetto alle 71 dell’anno precedente, +17%) mentre se il valore medio di ogni transazione, ha segnato un lieve calo intorno ai 53,7 € (circa 3 € in meno rispetto al 2018).

Significativa è anche la crescita del mobile payment con il numero di utenti, triplicato nel giro di un anno.

È quanto mette in evidenza la nuova edizione dell’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano.

Parlando del mercato dei pagamenti con carta, Alessandro Perego, Responsabile Scientifico degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano ha spiegato:

“L’incremento riscontrato, seppure più alto della media europea guardando ai dati 2018 (+16%), non risulta però sufficiente per permettere all’Italia di scalare la classifica continentale e andare oltre la 23esima posizione (su 27) nella quale già si trovava, ben lontana dai paesi più performanti come Danimarca, Svezia e Finlandia, che registrano oltre 300 transazioni pro capite all’anno” ha dichiarato

Tra i pagamenti con carta, continua a crescere il Contactless, arrivato a 63 miliardi di euro (nel 2018 era 40,5 miliardi di euro) e circa 1,5 miliardi di transazioni nel 2019 (+67% rispetto al 2018).

“Lo scontrino medio di 42€, in diminuzione rispetto ai 45€ dello scorso anno, dimostra che la crescita del Contactless non è solo una cannibalizzazione dei pagamenti con carta tradizionali, ma anche una sostituzione dei pagamenti di minore importo, solitamente effettuati in contante. Un altro fattore che sta facendo diminuire lo scontrino medio dei pagamenti Contactless è l’uso delle carte come biglietto sui mezzi di trasporto pubblico, trend iniziato nel 2018 a Milano e Treviso e che si è ampiamente consolidato nel 2019 in diverse città italiane” ha spiegato Valeria Portale, Direttore dell’Osservatorio Innovative Payments.