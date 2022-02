Milionario in dieci anni? Ecco i consigli dei consulenti finanziari

“Voglio diventare milionario in 10 anni” è un desiderio che hanno in molti e per capire cosa praticamente si può fare, Jen Glatz su Business Insider ha chiesto a tre consulenti finanziari come realizzarlo.

Recentemente, sono ossessionata dall’idea di assicurarmi di fare il possibile per far crescere il mio patrimonio netto. Dopo molti anni in cui ho fatto molti errori con le mie finanze – dal non avere un fondo pensione al risparmiare molto poco del mio stipendio – ho giurato di passare i miei 30 anni facendo diversamente. Ora che ho una solida base su come gestire il mio denaro su base mensile, voglio sapere tutti gli altri passi che posso fare per assicurarmi che il mio denaro continui a crescere negli anni a venire.

Così scrive l’autrice che ha chiesto a tre pianificatori finanziari di condividere i migliori consigli che hanno per chi cerca di raggiungere lo status di milionario in 10 anni o meno.

Spendere meno di quanto si guadagna

Anche se potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi, attenersi a un piano di risparmio e di spesa può cambiare tutto delle proprie finanze. A tal proposito, il pianificatore finanziario Scott Turner raccomanda di iniziare assicurandosi di spendere meno di quanto si guadagna.

“Non puoi superare cattive abitudini di spesa. Puoi guadagnare 1 milione di dollari all’anno, ma se spendi 1,1 milioni di dollari ogni anno, non importa – sei ancora al verde”, dice Turner. “Scegli una percentuale di denaro da salvare su ogni busta paga, e cerca di fare del tuo meglio per essere coerente”.

Dare la priorità a pagare debiti

Se il tuo obiettivo è quello di far crescere il tuo patrimonio netto e raggiungere lo status di milionario con sette cifre, il pianificatore finanziario Jay Zigmont ha detto che è necessario dare la priorità al pagamento dei debiti.

“Il debito sta rubando il vostro futuro”, ha detto Zigmont. “Paga tutti i tuoi debiti ed eliminalo come opzione nella tua vita”.

Massimizzare il risparmio fiscale

Mentre si costruisce il proprio portafoglio finanziario, la pianificatrice finanziaria Katherine Fox raccomanda di scegliere i conti giusti per massimizzare il risparmio fiscale. Scegliere una polizza vita, un fondo pensione o altro è da valutare concretamente capendo quanto si paga di tasse, commissioni, ecc

Crederci

Anche se potrebbe sembrare un cliché, Turner dice che è essenziale assicurarsi di avere una forte mentalità sulla crescita dei soldi e sul diventare milionari.

“Questo è il consiglio più sottovalutato”, ha detto Turner. “Le persone che non credono in sè stesse possono finire per auto-sabotare le loro finanze”.

Il consulente ha aggiunto che le persone che credono in se stesse tendono a cercare consigli e mentori migliori, e ad associarsi con persone che hanno obiettivi simili, il che può aiutare a rispettare i propri piani finanziari.

I consigli per far crescere la propria ricchezza

Consigli preziosi su come far crescere il proprio denaro, anche in vista dell’obiettivo di diventare milionario, arrivano anche da altri esperti interpellati da Gobankingrates.com.

In primis è bene aumentare il proprio reddito. Come? C’è chi si avventura nel business, non per forza deve essere enorme. Si può iniziare con una piccola attività e offrire i servizi in cui si eccelle. Una buona dritta per avere ricchezza è quella, per chi ne ha la disponibilità, di accettare lavori ben pagati magari sbirciando le statistiche e i contratti collettivi nazionali in cui sono indicati i limiti retributivi per ogni categoria lavorativa.

Mantra essenziale è ovviamente risparmiare, passo cruciale per costruire diventare ricchi. Una volta che hai abbastanza reddito per soddisfare le tue necessità di base, è il momento di risparmiare. Ricordate, risparmiare piccole somme regolarmente si trasforma nel tempo in una ricchezza sostanziale.Un budget è il piano finanziario, strumento importante nella creazione di ricchezza che fornisce una visione delle proprie spese e delle voci che si possono tagliare per aumentare i vostri risparmi.

Una volta individuato un obiettivo di risparmio mensile, è il momento di investire. Come? Comprare azioni di società è uno dei modi migliori e più semplici per costruire ricchezza o meglio ricorrere all’aiuto di un consulente finanziario o private banker. Attraverso le azioni, si diventa azionisti, possedendo un pezzo della società. Comprare azioni attraverso fondi negoziati in borsa è una forma di investimento trasparente e senza rischi.