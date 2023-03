Miliardari Usa, chi sono i più filantropi?

Negli Stati Uniti, il concetto di filantropia è sempre stato molto diffuso. Infatti, molte famiglie benestanti americane hanno da sempre fatto della donazione una pratica costante, devolvendo una parte delle loro ricchezze in beneficenza. In questo contesto, i miliardari americani rappresentano una delle categorie più importanti, in quanto le loro generose donazioni sono in grado di fare la differenza in molti settori, come ad esempio la salute, l’istruzione, l’ambiente e la ricerca.

Secondo la classifica stilata da Forbes, i 25 filantropi americani più generosi del 2023 hanno donato complessivamente la cifra stratosferica di 37,5 miliardi di dollari. Questo è un segnale importante, che dimostra come l’impegno sociale e civile sia una caratteristica sempre più diffusa tra le persone più ricche del mondo.

Al primo posto della classifica troviamo MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Scott ha donato nel corso dell’anno ben 7,5 miliardi di dollari a favore di diverse cause, tra cui la lotta alla povertà, la ricerca medica e l’istruzione.

Al secondo posto troviamo il fondatore di Microsoft, Bill Gates, che ha donato 5,2 miliardi di dollari attraverso la sua fondazione, la Bill and Melinda Gates Foundation, che si occupa di numerosi progetti a favore della salute e dell’istruzione in tutto il mondo.

Al terzo posto della classifica troviamo invece il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, che ha donato 4,5 miliardi di dollari a diverse organizzazioni non profit, come la Chan Zuckerberg Initiative, che si occupa di promuovere la salute, l’istruzione e la giustizia sociale.

Ma la lista è molto lunga e include nomi importanti come il presidente della Berkshire Hathaway, Warren Buffett, la filantropa Laurene Powell Jobs (la vedova di Steve Jobs) e il ceo di Amazon Jeff Bezos. Tutti loro, grazie alle loro generose donazioni, stanno contribuendo a cambiare il mondo, rendendolo un posto migliore per tutti.

Inoltre, va sottolineato che la filantropia non riguarda solo i grandi miliardari americani, ma è una pratica alla portata di tutti. Infatti, molte organizzazioni non profit offrono la possibilità di effettuare donazioni anche di piccole cifre, permettendo a chiunque di contribuire a migliorare il mondo che ci circonda.