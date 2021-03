Miliardari: tre semplici abitudini per far crescere i soldi

I miliardari hanno alcune abitudini in comune che li aiutano a far crescere i loro soldi. Quali sono? Su Business Insider è il pianificatore finanziario Jason Howell, presidente della Jason Howell Company che le individua.

La strada verso il successo è diversa per ognuno, ma ci sono alcune cose chiave che la maggior parte delle persone ricche fa con il proprio denaro aiutandolo così a farlo a crescere nel tempo. Non è una situazione per arricchirsi velocemente, ma un processo lento e costante che richiede tempo e impegno.

Miliardari: investono su se stessi

Coloro che hanno costruito la loro ricchezza da zero danno la priorità all’apprendimento quotidiano. “Devi imparare a guadagnare”, dice Howell.

Sia che tu scelga di andare ad una scuola di specializzazione o di prendere in mano un libro, sarai in grado di applicare le tue nuove conoscenze al tuo lavoro attuale, a un lavoro futuro che desideri, o al tuo lavoro secondario.

Grande aiuto arriva oggigiorno da internet, pieno di risorse che si possono usare per aumentare le proprie competenze.

Non soccombono al “lifestyle creep”

Altra abitudine che l’esperto ha notato in comune con le persone ricche è che queste non si attengono ad un fenomeno noto lifestyle creep. Lo scorrimento dello stile di vita, noto anche come inflazione dello stile di vita, è un fenomeno che si verifica quando più risorse vengono spese per il tenore di vita, gli ex lussi diventano necessità percepite.

“Quando si ottiene una promozione e aumenta il reddito, molte persone tendono ad aumentare le spese. Prendono la nuova auto o si sbizzarriscono con un nuovo guardaroba, o addirittura una nuova casa ed è qui che la gente sbaglia. Queste sono decisioni che non dovete prendere”.

Mantengono la loro routine quotidiana semplice

Mark Zuckerberg e Steve Jobs, tra i principali miliardari statunitensi, avevano un guardaroba semplice, e c’è una ragione. “Man mano che la tua ricchezza cresce, crescono anche le tue responsabilità” afferma l’esperto.