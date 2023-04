Miliardari, ecco in quali città vivono

Se da una parte i poveri si impoveriscono sempre di più, i miliardari continuano ad accumulare denaro, ma questa tendenza di aumento della disuguaglianza della ricchezza non è di certo un fenomeno nuovo. Negli ultimi dieci anni, infatti, i miliardari non sono solo aumentati costantemente di numero, ma hanno anche raddoppiato la propria ricchezza a discapito dei meno abbienti.

Secondo l’ultima classifica stilata da “Forbes”, ad oggi i miliardari sono 2.640, provenienti da 77 paesi, ma in quale città e in quale paese si concentra il maggior numero di Paperoni?

La grande mela rimane la città più ricca al mondo

New York si mantiene in cima alla lista delle città più ricche del mondo, seguita a distanza da Tokyo (290.300 milionari), la Bay Area della California (area che comprende San Francisco e la Silicon Valley), Londra e Singapore.

Nel dettaglio, nella Grande Mela, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2022 il numero di individui con un patrimonio netto elevato è aumentato del 40%, raggiungendo i circa 340.000 milionari e ben 724 persone che vantano un patrimonio di oltre $ 100 milioni.

Con 735 miliardari gli Stati Uniti si classificano al primo posto nella classifica dei paesi con più miliardari al mondo, 60 in più rispetto allo scorso anno, tra cui LeBron James e Tiger Woods. Nonostante gli Stati Uniti non ospitino più la persona più ricca del mondo, dato che il francese Bernard Arnault ha superato Elon Musk, l’America vanta ancora 17 tra le 25 persone più ricche del mondo.

I super ricchi americani possiedono complessivamente un patrimonio combinato di circa 4.500 miliardi di dollari, cifre esorbitanti, ma comunque in calo dai 4.700 miliardi registrati l’anno scorso e questo principalmente a causa della contrazione dei mercati finanziari, dell’aumento dei tassi di interesse, oltre che per via del fallimento di alcune startup unicorno.

Nonostante New York City si sia ripresa dal forte esodo di massa di benestanti verificatosi durante il pandemia, la Grande Mela potrebbe comunque dover fare i conti con la realtà che molti altri hub stanno iniziando ad attrarre più milionari rispetto a New York.

La pandemia e la crisi immobiliare frena la Cina

Al secondo posto tra i Paesi si classifica la Cina con 495 miliardari con un patrimonio combinato di 1.670 miliardi di dollari e 5 città nella top 50 delle città con più ricchi. Tuttavia, anche il paese del dragone l’anno scorso ha registrato un calo, con il numero di miliardari cinesi che erano 539, con un patrimonio complessivo di 1.960.

Nel paese asiatico le principali criticità sono state rappresentate dalle politiche zero covid che hanno ridotto fortemente la crescita economica del paese. Altro elemento di criticità è stato rappresentato anche dalla crisi del settore immobiliare, innescata da un esubero di immobili dopo decenni di sviluppo senza sosta.

La bancarotta di Adani penalizza l’India

Al terzo posto si trova l’India con 169 miliardari, ma anche qui abbiamo assistito ad un calo, con il patrimonio dei super ricchi che è sceso da 750 a 657 miliardi di dollari. In questo caso la riduzione di ricchezza è stata causata principalmente da uno dei maggiori crolli di ricchezza degli ultimi tempi, quello di Gautam Adani.

In tal senso, il presidente dell’omonima holding Adani Group nell’ultimo anno ha visto ridursi il proprio patrimonio netto da circa 90 agli attuali 47 miliardi di dollari dopo le accuse di frode e manipolazione del mercato.

Gli oligarchi tornano in Russia

Nonostante la guerra e le conseguenti sanzioni, i miliardari russi hanno sostanzialmente recuperato la perdita innescata dopo l’invasione dell’Ucraina. Ad oggi, la Russia conta 105 miliardari, con un patrimonio globale di circa 474 miliardi di dollari. Teniamo presente che nel 2022 i miliardari russi erano 83 mentre nel 2021 erano 117, con un patrimonio netto complessivo di 584 miliardi di dollari.

In ogni caso Mosca negli ultimi anni ha perso l’appeal di capitale che attrae miliardari, infatti, il numero di milionari è crollato del 44% rispetto a un decennio prima.

I miliardari italiani

Nel nostro Paese il numero dei miliardari è aumentato di 12, passando dai 52 contati l’anno scorso agli attuali 64 miliardari.

Complessivamente i miliardari italiani possiedono un patrimonio di 216 miliardi di dollari, in aumento di ben 21 miliardi rispetto all’anno scorso.

Sul podio dei più ricchi spicca Giovanni Ferrero, che con un patrimonio di 38,9 miliardi di dollari conquista il titolo della persona più ricca d’Italia.

Tra i più giovani figura anche uno dei più giovani miliardari al mondo. Stiamo parlando di Clemente del Vecchio, il 18 enne erede di Leonardo del Vecchio che vanta un patrimonio di oltre 3,5 miliardi di dollari.