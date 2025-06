Milano: si arriva a 23 mila euro al metro quadro per immobiliare di lusso

È Milano la destinazione italiana più ambita dagli investitori internazionali che vogliono investire nel settore immobiliare del lusso. Lo rileva il Barnes City Index, che piazza il capoluogo lombardo al primo posto della classifica italiana e al quinto in quella internazionale delle città più attrattive per gli acquirenti di fascia alta, alle spalle di Madrid, Dubai, Miami e Monaco.

Prezzi alle stelle

Forte di una domanda che, per gli immobili di fascia alta, si mantiene elevata, il valore medio al metro quadro soprattutto nelle zone più prestigiose del capoluogo lombardo hanno subito una forte accelerazione, toccando punte di 23.000 €/mq per le residenze più esclusive. In particolare – secondo i dati del BARNES Global Property Handbook- La domanda si concentra su metrature elevate, che oscillano tra i 120 e i 250 mq, mentre i quartieri più richiesti si confermano Quadrilatero, Centro Storico, Brera, Magenta, Porta Nuova e Corso Como.

Identikit dell’investitore

Ma chi investe sul mattone milanese? Il 60% degli acquirenti è composto da famiglie o professionisti che cercano prevalentemente immobili a uso residenziale, mentre il 40% del mercato è costituito di stranieri con una maggiore propensione all’acquisto per investimento.

Tra gli asset più richiesti a Milano, oltre agli attici e alle residenze di grandi metrature nel centro storico, emergono anche soluzioni moderne, tra cui edifici di nuova concezione, con un’attenzione crescente alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.

Secondo il Global Property Handbook 2025, il trend per il mercato immobiliare di lusso in Italia resta positivo, con una forte richiesta di proprietà esclusive nelle principali città, nelle destinazioni note a livello internazionale per arte e cultura e nelle località di villeggiatura di prestigio.

Barnes sbarca a Milano

L’indagine è stata presentata nel corso dell’inaugurazione della nuova sede di Barnes, network immobiliare internazionale specializzato nel settore del luxury real estate e nell’intermediazione di servizi di lusso, che arriva per la prima volta a Milano in Corso Magenta.

“L’arrivo di BARNES a Milano è una naturale evoluzione della nostra crescita a livello globale – ha dichiarato Marco Garbuglia, Managing Partner Barnes Milano – Il capoluogo lombardo è un hub strategico per il mercato immobiliare di lusso, con una domanda sempre più sofisticata e una clientela esigente, alla ricerca di immobili iconici, eleganti e con elevati standard di qualità. La nostra expertise e il nostro network internazionale ci permetteranno di offrire un servizio di consulenza all’altezza delle aspettative dei nostri clienti”.

Oltre a Milano, Barnes è già presente a Roma, Porto Cervo e Olbia, Como e Lago Maggiore, mentre verranno inaugurate le sedi di Venezia, Ostuni e Cortina, coprendo così le principali destinazioni di interesse per la clientela internazionale.

“L’apertura della sede milanese si inserisce in un piano di espansione più ampio, che ha visto il Gruppo consolidare la propria presenza in alcune delle località più esclusive d’Italia – ha dichiarato Luca Pietro Ungaro, Managing Director di Barnes Italia – Il nostro obiettivo è offrire un servizio capillare e altamente specializzato, che riusciamo a garantire lavorando con imprenditori esperti del mercato territoriale capaci di intercettare i trend delle singole città”.

L’espansione del marchio nel Paese testimonia dunque il crescente interesse degli investitori per l’immobiliare di lusso italiano, che si distingue per la qualità architettonica, la ricchezza storica e l’attrattività di lungo periodo.