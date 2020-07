Milano, Reinventing Cities: i 27 progetti finalisti che puntano a “rigenerare” la città

Il Comune di Milano ha svelato la lista dei 27 progetti finalisti della seconda edizione di Reinventing Cities, un bando internazionale indetto in collaborazione con C40 (Climate Cities Leadership Group). Protagonisti della competizione una serie di proposte per la conversioni di superfici urbane nella direzione della rigenerazione ambientale. Al bando avevano preso parte, in tutto, 61 progetti. Le aree che saranno oggetto della riqualificazione saranno piazzale Loreto, via Civitavecchia, scalo Lambrate, nodo Bovisa, l’ex Macello e le palazzine Liberty. Per i finalisti il prossimo step sarà la presentazione di una proposta economica per la realizzazione; entro il primo trimestre del 2021 verranno nominati i vincitori.

“La qualità delle commissioni giudicatrici e dei team selezionati è all’altezza della grande sfida che sono chiamati a compiere: individuare progetti in grado di rigenerare luoghi chiave della città, ricucendo vuoti urbani con progetti di qualità”, ha commentato l’assessore all’Urbanistica, Pierfrancesco Maran, “da Loreto a Lambrate, per il ridisegno di questi siti passa buona parte dello sviluppo urbanistico di Milano dei prossimi anni, che sarà necessariamente all’insegna della sostenibilità e dell’equità sociale”.

Oltre ai rappresentanti del Comune e di C40 hanno preso parte alla commissione giudicatrice anche vari esperti di architettura e urbanistica, esperti ambientali ed economici, nonché alcuni esponenti del Gruppo Ferrovie dello Stato e Trenord (per quanto riguarda i progetti legati agli scali ferroviari).

Ecco l’elenco dei progetti finalisti: