Milano: Design Week mette il turbo a prezzi hotel, rincari fino al 490%

Il copione si ripete ormai ogni anno: mentre si avvicina il Salone del Mobile, i prezzi degli hotel e degli affitti brevi a Milano mettono letteralmente il turbo. Non fa eccezione il 2024: mentre mancano dieci giorni alla Design Week che si stima porterà in città almeno trecentomila turisti i prezzi medi per dormire in hotel dal 15 al 21 aprile hanno segnato aumenti a tre cifre.

Prezzi hotel: rincari fino al 490%

Stando ad una ricerca fatta da Maiora Solutions, startup per lo sviluppo di strumenti che applicano l’intelligenza artificiale all’analisi dei dati, che ha analizzato le disponibilità di alloggio a Milano, e i relativi prezzi medi, nella settimana della Design Week 2024 (15-21 aprile), a confronto con la settimana precedente (8-14 aprile) e successiva (22-28 aprile).

Quello che è emerso è che il prezzo medio per una sola notte in un albergo due stelle durante la Design week è di 350 euro a fronte te dei 135 della settimana precedente (+260%), di 488 euro per tre stelle (153 euro,+ 320% rispetto alla settimana prima), 669 euro per un quattro stelle (contro 246 euro, +270%) e 1.222 euro per un cinque stelle (424 euro, +290%).

Rispetto alla settimana successiva al Salone del Mobile, poi, i prezzi sono più alti anche del 490%. Infatti, il costo medio di una notte in un hotel a 2 stelle è pari a 107 euro (+330%), 109 in un hotel a 3 stelle (+450%), 137 in un 4 stelle (490%) e 325 in un 5 stelle (375%).

Nessun sold out

E la corsa potrebbe non essere terminata. La ricerca mostra come al momento non sembra esserci ancora il tutto esaurito, anche se le previsioni degli albergatori per l’occupazione delle camere sono positive. Il 30% delle strutture ricettive oggi ha ancora posti liberi, arrivando al 45% negli hotel.

Prezzi più che triplicati anche per affitti brevi

Forti rincari sono segnalati anche per gli affitti brevi, con prezzi quasi triplicati. L’analisi delle offerte sulla piattaforma Airbnb, invece, ha rilevato un prezzo medio per notte di 340 euro, molto più alto dei 125 euro che si trovano prima e dopo i giorni del Salone.