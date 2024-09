Milan Fintech Summit 2024: al via la quinta edizione

L’8 e il 9 ottobre 2024 presso l’Allianz MiCo di Milano, si terrà la quinta edizione del Milan Fintech Summit, un evento di rilevanza internazionale dedicato all’innovazione nel settore dei servizi finanziari e bancari e di cui Wall Street Italia è media partner. L’evento, organizzato da Fintech District e Business International (la knowledge unit di Fiera Milano), è supportato da Milano&Partners. Con lo slogan “Smells Like Fintech Spirit”, l’edizione di quest’anno mira a esplorare i nuovi trend del fintech attraverso la metafora della musica, con sessioni ispirate ai titoli di brani celebri.

Obiettivo

Il Milan Fintech Summit punta a consolidare il ruolo di Milano come hub europeo dell’innovazione. Con oltre 15.000 società finanziarie e 2.800 startup operanti nella città, Milano ospita il 41% delle aziende fintech italiane, raccogliendo il 69% degli investimenti nel settore. L’evento mira a attrarre investimenti e talenti, creando opportunità di networking e business per le eccellenze fintech internazionali, istituzioni finanziarie, PMI e grandi aziende interessate a soluzioni innovative.

La scaletta

L’edizione 2024 seguirà una scaletta immaginaria, come in un concerto, con sessioni intitolate a grandi successi musicali. Tra queste:

“Imagine” : esplora il futuro del fintech, con un focus sugli obiettivi sociali e ambientali.

: esplora il futuro del fintech, con un focus sugli obiettivi sociali e ambientali. “One” : dedicata alla finanza incorporata e all’integrazione di servizi bancari.

: dedicata alla finanza incorporata e all’integrazione di servizi bancari. “Bridge Over Troubled Water” : affronta temi di diversità e inclusione, con particolare attenzione al ruolo delle donne nel fintech.

: affronta temi di diversità e inclusione, con particolare attenzione al ruolo delle donne nel fintech. “What a Wonderful World” : analizza l’internazionalizzazione e le opportunità per i mercati emergenti.

: analizza l’internazionalizzazione e le opportunità per i mercati emergenti. “AI Will Always Love You”: esplora l’intelligenza artificiale e il machine learning nel settore fintech, discutendo i benefici e i rischi di queste tecnologie.

Speaker e networking

Il summit vedrà la partecipazione di figure di rilievo come Alessandra Perrazzelli (Vice Direttrice Generale di Banca d’Italia), Mathias Wikström (CEO di Doconomy) e Stefania Di Bartolomeo (CEO di Physis Investments). Inoltre, saranno presenti CEO e C-Level di aziende internazionali come Nicolas Benady (CEO di SWAN) e Francesca Carlesi (CEO di Revolut UK). L’evento includerà anche sessioni di networking e un’area espositiva, con opportunità di incontro tra partecipanti, sponsor e aziende.

Mastercard for Fintechs

Un momento chiave del summit sarà la finale italiana della competizione Mastercard for Fintechs, che si terrà l’8 ottobre. Le 10 migliori fintech italiane si sfideranno per ottenere uno dei due pass per la finale europea a Parigi, con un premio di 50.000 euro in supporto marketing per la fintech vincitrice.

Espansione oltre Milano

Oltre al summit principale, si svolgeranno eventi “fuori summit”, come la tappa di Biella del 5 ottobre, nell’ambito del BiDigital, evento organizzato da Sellalab e BTREES, focalizzato sull’innovazione digitale e l’impatto positivo.

L’evento rappresenta una tappa obbligata per chiunque sia interessato all’innovazione finanziaria, con una Milano protagonista assoluta dello scenario fintech internazionale.

Per partecipare o scoprire maggiori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale del Milan Fintech Summit: https://www.milanfintechsummit.com/