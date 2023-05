Microsoft, inarrestabile verso l’AI: le novità

Microsoft Build prende il via oggi e si prospetta come un grande evento incentrato sull’intelligenza artificiale. L’azienda ha fatto diverse annunci sul modo in cui sta espandendo l’utilizzo dell’IA nelle sue app e servizi, inclusi Windows 11, Microsoft 365 e altro ancora.

Windows 11 avrà un copilota IA

Microsoft sta portando il suo assistente personale basato sull’IA, chiamato Copilot, su Windows 11. Si tratta dello stesso assistente che Microsoft integra già in Edge, nelle sue app di Office e su GitHub.

Tuttavia, il Copilot di Windows vivrà nella barra delle applicazioni. Cliccando su di esso, si aprirà la barra laterale di Copilot, dove sarà possibile chiedere di riassumere, riscrivere e spiegare il testo in qualsiasi app si stia utilizzando, nonché regolare le impostazioni del computer. Microsoft ha dichiarato che inizierà i test pubblici della funzione il mese prossimo, prima di renderla disponibile a un numero maggiore di utenti.

Ci sono anche alcuni piccoli aggiornamenti in arrivo per Windows 11, tra cui il supporto per Bluetooth LE, la specifica audio a basso consumo energetico che consente di ascoltare audio di alta qualità senza scaricare la batteria del dispositivo. Microsoft sta inoltre aggiungendo il supporto per 10 nuove lingue e dialetti nelle didascalie in diretta, la sua funzione che trascrive l’audio in tempo reale, oltre a controlli RGB nativi in Windows 11.

Microsoft 365 Copilot supporta ora i plug-in

Microsoft ha annunciato importanti novità per il suo Copilot di Microsoft 365: l’aggiunta di plug-in. L’assistente basato sull’IA supporterà ora tre tipi principali di plug-in, tra cui le estensioni dei messaggi di Teams, i connettori della piattaforma Power e strumenti che utilizzano la tecnologia di ChatGPT. Sarà anche possibile scegliere tra decine di plug-in di terze parti, come quelli di Atlassian e Adobe.

Inoltre, Microsoft afferma che costruirà tutti i suoi plug-in di Copilot e Bing Chat con lo stesso standard utilizzato da OpenAI per ChatGPT. Ciò significa che sarà possibile utilizzare gli stessi plug-in su tutte e tre le piattaforme alimentate dall’IA e gli sviluppatori avranno anche più facilità nella creazione di tali plug-in.

Microsoft Edge presto integrerà 365 Copilot

Microsoft sta portando il 365 Copilot su Edge. Lo strumento, che vivrà nella barra laterale del browser, potrà utilizzare i contenuti del sito che stai visualizzando per aiutarti a lavorare su progetti nelle app di Microsoft 365, come Outlook, Word, Excel e altre.

Ad esempio, lo strumento dovrebbe aiutarti a fare cose come scrivere una e-mail, aggiungere dati a un foglio di calcolo, generare aggiornamenti di stato basati su thread di chat e altro ancora. L’integrazione supporterà anche i suddetti plug-in che verranno introdotti nel 365 Copilot.

Windows Terminal ottiene un aggiornamento basato sull’IA

Windows Terminal sta ricevendo un chatbot basato sull’IA tramite un’integrazione con GitHub Copilot. I programmatori che utilizzano GitHub Copilot potranno ora utilizzare il chatbot direttamente all’interno di Terminal per eseguire varie azioni, ottenere raccomandazioni di codice e spiegare errori. Microsoft afferma inoltre di essere interessata a portare GitHub Copilot su altre piattaforme di sviluppo come WinDBG.

Ma non è l’unico aggiornamento dedicato ai programmatori che Microsoft ha annunciato. È stata anche introdotta una nuova dashboard chiamata Dev Home che renderà più facile configurare e utilizzare le macchine per lo sviluppo di Windows. Inoltre, Microsoft sta portando riassunti delle recensioni delle app generate dall’IA sul Microsoft Store e sta introducendo un nuovo AI Hub per evidenziare le app Windows che utilizzano l’IA.

Bing è ora il motore di ricerca predefinito di ChatGPT

Con gli investimenti miliardari di Microsoft in OpenAI, non sorprende che OpenAI abbia reso Bing il motore di ricerca predefinito del suo chatbot ChatGPT. A partire da oggi, gli utenti di ChatGPT Plus inizieranno a vedere le citazioni provenienti da Bing aggiunte alle risposte del chatbot.

Sebbene Microsoft abbia annunciato in precedenza l’introduzione di plug-in OpenTable e WolframAlpha per Bing, ora il numero di plug-in disponibili si sta espandendo notevolmente. Bing supporterà presto plug-in di Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, Redfin, TripAdvisor, Zillow e molti altri.