I rialzi dei tassi di interesse e timori di una recessione potrebbero far schizzare i prezzi dell’oro a 4.000 dollari l’oncia nel 2023. La previsione arriva da Juerg Kiener, amministratore delegato e chief investment officer di Swiss Asia Capital. Il prezzo del metallo prezioso potrebbe raggiungere tra i 2.500 e i 4.000 dollari nel corso del prossimo anno, ha dichiarato Kiener all’emittente Cnbc. “È molto probabile che il mercato dell’oro subisca un’impennata, ha detto, aggiungendo che “non si tratterà solo di un 10% o di un 20%”, ma di un movimento che “raggiungerà davvero nuovi massimi”.

Kiener ha spiegato che molte economie potrebbero subire “un po’ di recessione” nel primo trimestre, il che potrebbe portare molte banche centrali a rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi di interesse e renderebbe il metallo giallo immediatamente più interessante. Inoltre, l’oro è l’unico bene che tutte le banche centrali possiedono. Secondo il World Gold Council, le banche centrali hanno acquistato 400 tonnellate di oro nel terzo trimestre, quasi raddoppiando il precedente record di 241 tonnellate nello stesso periodo del 2018.

“Dagli anni 2000, il rendimento medio dell’oro in qualsiasi valuta si aggira tra l’8% e il 10% all’anno. Non è stato raggiunto nel mercato obbligazionario. Non lo si è ottenuto nel mercato azionario”.

Kiener ha anche detto che gli investitori si rivolgeranno all’oro, visto che l’inflazione rimane alta in molte parti del mondo.

“L’oro è un’ottima copertura contro l’inflazione, un’ottima risorsa durante la stagflazione e un’ottima aggiunta al portafoglio”.

Ma nonostante la forte domanda di oro, Kenny Polcari, senior market strategist di Slatestone Wealth, non è d’accordo sul fatto che i prezzi possano più che raddoppiare il prossimo anno. L’analista ha sostenuto che i prezzi dell’oro vedranno una certa flessione e una resistenza a 1.900 dollari l’oncia ma i prezzi saranno determinati dalla risposta dell’inflazione ai rialzi dei tassi di interesse a livello globale. “Mi piace l’oro. Mi è sempre piaciuto”, ha detto. “L’oro dovrebbe far parte del vostro portafoglio. Penso che farà meglio, ma non ho un obiettivo di prezzo di 4.000 dollari”.

Alla domanda se l’offerta sia bassa a causa dell’elevata domanda, Kiener di Swiss Asia Capital ha risposto che “l’offerta c’è sempre, ma forse non al prezzo desiderato”. Ma i prezzi elevati non sono all’altezza degli acquirenti in Cina. All’inizio del mese, la banca centrale cinese ha annunciato di aver aggiunto circa 1,8 miliardi di dollari di oro alle sue riserve, portando il valore cumulativo a circa 112 miliardi di dollari, riporta Reuters. “L’Asia è stata un grande acquirente. E se si considera l’intero commercio, l’oro sta essenzialmente lasciando l’Occidente per andare in Asia”, ha aggiunto Kiener.

Investire in oro

Da ultimo, qualche consiglio agli investitori. A tal proposito, Nikhil Kamath, cofondatore del più grande broker indiano Zerodha, ha affermato che gli investitori dovrebbero destinare al metallo giallo una quota compresa tra il 10% e il 20% del loro portafoglio, aggiungendo che si tratta di una “strategia rilevante” per il 2023: