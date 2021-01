Merkel: entra nel vivo la corsa alla successione, i candidati in lizza

Il 2021 sarà un anno di svolta per la Germania. Il 26 settembre si terranno le prossime elezioni federali. Le prime, dopo oltre 15 anni, che non vedranno la partecipazione di Angela Merkel (CDU).

Chi è il favorito a prendere il posto della cancelliera tedesca?

Difficile dirlo al momento. Qualche indicazione in più arriverà sabato 16 gennaio. È allora che si aprirà ufficialmente la corsa per la successione, con la designazione da parte della Cdu, l’Unione cristiano-democratica, del nuovo presidente del partito, che succederà a Annegret Kramp-Karrenbauer.

Un primo passo, in attesa della successiva scelta – da parte dei partiti dell’Unione, Unione cristodemocratica, Cdu e Unione cristianosociale, Csu – di un candidato comune per la corsa alla cancelleria, in vista delle elezioni per il rinnovo del parlamento federale.

I favoriti alla successione Merkel

Tra candidati in lizza per la successione: