Mercato Orso: sette consigli per affrontarlo

La storia dei mercati finanziari, sin dagli esordi, insegna una lezione semplice: nessun toro è per sempre. Prima o poi, una fase di ribasso, più o meno pronunciata, cancella mesi o anni di rialzi. In media, questa battuta d’arresto si fa avanti ogni 4 o 5 anni, anche se nessuno è in grado di prevedere precisamente né quando avrà inizio la fase di ribasso, né quando la tendenza viene poi invertita verso l’alto.

Nonostante le difficoltà, la banca americana Charles Schwab ha stilato una lista di sette regole per prepararsi all’orso senza farsi trovare impreparati.