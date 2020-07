Mercati: è il momento di puntare sui titoli di qualità

Le rotazioni di stile, con cui gli investitori passano da uno stile d’investimento all’altro, non sono una novità. Accade in quasi tutti i cicli d’investimento che stili diversi – ad esempio growth (cerca titoli in settori con un forte potenziale di crescita e aziende con una redditività molto alta), qualità e value ( aziende molto affermate nel settore di appartenenza, di solito large cap, con un basso indebitamento e con previsioni di crescita di fatturato e dividendi costanti nel tempo)– mostrino performance superiori in momenti diversi perché gli investitori si spostano dall’uno all’altro in base alle loro aspettative.

A marzo, i mercati sono piombati nel caos nel momento in cui il Covid-19 è diventato una pandemia globale, con enormi ampliamenti degli spread – superiori al 10% nel segmento high yield – e un crollo dei mercati azionari di oltre il 30%.

Da allora, si è assistito a una ripresa trainata dalle misure di stimolo delle banche centrali e dalla convinzione che si tratti di una situazione temporanea in cui presto si verificherà una svolta.

Quali stili di investimento è possibile aspettasi in questa fase?

“Benché nessuno stile abbia veramente dominato, nelle ultime settimane si è registrata una sorta di transizione dallo stile growth allo stile value” ha spiegato William Davies, CIO, EMEA e Responsabile azionario globale di Columbia Threadneedle Investments, gruppo specializzato nell’attività di asset management.

Che cosa possiamo aspettarci ora?

“Dati gli elevati livelli di indebitamento, gli anni ’20 di questo secolo potrebbero essere simili al decennio precedente, caratterizzato da bassa crescita, bassa inflazione e bassi tassi di interesse, per lo meno dopo l’euforia dell’immediata ripresa dai ridotti livelli di attività economica. In questo contesto di bassa crescita, sono convinto che sia assolutamente realistico ipotizzare che i titoli di qualità sovraperformeranno quelli value fintanto che le società di qualità continueranno a generare rendimenti elevati, ed è proprio su questo aspetto che dobbiamo concentrarci.”

E sul fronte della ripresa economica?

“La nostra previsione centrale è che l’attività economica tornerà ai livelli di fine 2019 entro la fine del 2022. Sebbene i progressi osservati in Asia e nella maggior parte dell’Europa continentale in termini di ridotti livelli di nuovi contagi siano incoraggianti, è improbabile che da adesso in poi il percorso sarà privo di ostacoli. Siamo consapevoli della possibilità di una seconda ondata di casi di Covid prima che venga trovato l’agognato vaccino su vasta scala e sappiamo che tale eventualità potrebbe sconvolgere le economie e i mercati. Stiamo già assistendo a battute d’arresto sui mercati e a una crescente volatilità con la fine delle misure di confinamento in varie parti del mondo”.

La ripresa non sarà chiaramente lineare da qui al 2022…

“In questo scenario, è improbabile che lo stile value sovraperformi. Alla fine della crisi finanziaria globale del 2009, i mercati hanno attraversato un momento d’oro, in particolare per un paio di trimestri a partire dal mese di marzo di quell’anno, quando i titoli value hanno messo a segno un’ottima performance. Attualmente alcuni mercati stanno chiaramente imitando quell’andamento, ma, a causa dell’entità senza precedenti degli stimoli e degli interventi dei governi, il livello di indebitamento sarà persino superiore a quello registrato dopo il 2009, pertanto è improbabile che lo slancio della ripresa perduri. Di conseguenza, emergerà un mondo caratterizzato da bassa inflazione, bassa crescita e bassi tassi d’interesse con le società a più rapida crescita che si distinguono nel contesto di minor crescita successivo alla crisi finanziaria globale, denominato “Era dell’incertezza”.

Come muoversi quindi?