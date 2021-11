Mercati che Fare, venerdì 12 la puntata dedicata a start up e venture capital

Venerdì 12 novembre andrà in onda alle ore 15,00 la nuova puntata di Mercati che Fare, il format video di Wall Street Italia condotto da Leopoldo Gasbarro. L’evento verrà trasmesso sul sito e sul canale LinkedIn di Wall Street Italia.

Ospite della puntata Ivan Borriello, Wealth Manager ed esperto di Venture Capital e di Angel Investors. In 25 anni di finanza a Milano e Londra, Ivan ha seguito l’istinto imprenditoriale paterno, lanciando 2 food-tech start up di successo a Londra e Napoli. Appassionato sostenitore di temi ambientali, attore amatoriale e premiato per innovazione, imprenditorialità e management dall’Imperial College Business School di Londra.

Nel corso della trasmissione verranno approfonditi le tematiche legate agli investimenti in start up, venture capital e private equity sul mercato italiano che hanno registrato una forte impennata nel corso degli ultimi anni.