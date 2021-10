Mazzoleni (Flowe): “Risultati ottimi al primo anno, ESG valore aggiunto”

“Siamo andati velocissimi, raggiungendo risultati ottimi dopo il primo anno, grazie al nostro valore aggiunto che è e sarà sempre la sostenibilità“, questa in estrema sintesi la view espressa da Ivan Mazzoleni, CEO di Flowe, nell’intervista che ha concesso ai nostri microfoni per tracciare un bilancio su quello che è stato l’esordio sul mercato dell’azienda.

Il primo anno di attività di Flowe, come dicevamo, è stato da incorniciare. Circa 700mila utenti attivi. Accanto a questi numeri, c’è poi il numero di alberi piantati che al momento ammonta a circa 33.000. Ma ci sono anche altre azioni come la raccolta di 30.000 chili di plastica. Ma Flowe si muove parecchio anche in ottica di ecosistema, con numerose partnership. Ascoltiamo direttamente le parole e le riflessioni interessanti dell’esperto, che è entrato nel dettaglio di alcuni aspetti chiave su ESG e innovazione.