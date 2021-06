Mazziero: Pil rivisto al rialzo ma debito pubblico è “grande problema”

La forte ripresa economica e il progresso nella somministrazione dei vaccini porta Mazziero Research a migliorare le stime del Pil italiano per il 4° trimestre 2021 confidando in un impatto più contenuto di un eventuale ritorno dei contagi in autunno. ma in questo contesto però il debito pubblico rimane il grande osservato speciale.

Mazziero: stima Pil 2021 viene rivista al 5,1%

La stima per il PIL 2021 italiano viene rivista al 5,1% dal 4,7%, valore che dovrà trovare conferma con il procedere dei trimestri da noi previsti al +2,0% per il secondo, +2,6% per il terzo e -1,2% per il quarto trimestre. Stime in linea con quelle fornite dalle principali istituzioni internazionali.

Debito pubblico visto ancora in crescita

Ma è il debito pubblico tricolore a preoccupare. Secondo Mazziero Research difatti ci sarà un ulteriore aumento del debito, che nella rilevazione di aprile dovrebbe portarsi a 2.677 miliardi (compreso nella forchetta tra 2.669 e 2.685 miliardi di euro).

Gli esperti in particolare stimano una continuazione nella crescita sino a luglio per poi stabilizzarsi e concludere l’anno tra 2.679 e 2.728 miliardi.

Il grafico presenta con una linea rossa i dati ufficiali pubblicati da Banca d’Italia, e prosegue in grigio con i valori stimati dalla Mazziero Research.

La tabella di affidabilità indica le differenze tra i valori ufficiali e le stime precedentemente fatte dalla Mazziero Research.

Fra qualche mese dovrebbero arrivare i primi 23 miliardi di acconto per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a quel punto arriverà la parte più difficile: l’attuazione delle 6 missioni, conclude Mazziero.