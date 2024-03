Matrimonio nelle tlc: Swisscom compra Vodafone Italia per 8 mld

Se ne parlava da tempo, ora è ufficiale. Swisscom ha raggiunto un’intesa con Gruppo Vodafone Plc per acquisire il 100% di Vodafone Italia per la cifra di 8 miliardi di euro con corrispettivo della transazione interamente in contanti e completamente finanziato a debito. Il passo successivo sarà l’integrazione con con Fastweb, affiliata di Swisscom in Italia. Ad annunciarlo sono due note di Swisscom e Vodafone, in cui si specifica che il closing dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2025. Dalla fusione si prevedono sinergie per circa 600 milioni.

Fastweb e Vodafone Italia, sono da sempre promessi sposi nel mercato italiano delle tlc, con l’annuncio di oggi si mette così la prima fine con una trama capovolta rispetto allo schema immaginato negli anni scorsi, con una Vodafone cacciatrice e una Fastweb preda.

La newco sarà primo operatore in Italia per ftth (fibra fino alla casa)

La chiusura, soggetta alle approvazioni normative e ad altre approvazioni consuete, non richiederà il voto degli azionisti di Swisscom. La newco che nascerà, che darà vita al primo operatore in Italia per ftth (fibra fino alla casa).

Come anticipato, l’acquisizione sarà interamente finanziata tramite debito, aumentando la leva finanziaria di Swisscom a 2,6x (debito netto/Ebitda) alla fine del 2025. Swisscom intende – fa sapere la società – aumentare il dividendo annuo pagabile nel 2026 a 26 franchi per azione per l’anno finanziario 2025, con l’ambizione di un’ulteriore crescita dei dividendi successivamente sostenuta dalla realizzazione di sinergie e soggetta all’evoluzione del free cash flow.

Per gli azionisti di Swisscom è previsto anche un aumento del dividendo: “A condizione che si chiuda all’inizio del 2025 – riporta il comunicato della compagnia svizzera – Swisscom intende aumentare il dividendo annuale a 26 franchi/azione pagabile nel 2026 (per l’anno d’esercizio 2025), con l’ambizione di un’ulteriore crescita del dividendo in seguito, sostenuta dalla realizzazione delle sinergie e soggetta all’evoluzione del FCF”

Christoph Aeschlimann, ceo di Swisscom, ha commentato: “Swisscom opera con successo in Italia fin dall’acquisizione di Fastweb nel 2007. In questo periodo abbiamo generato un buon track record di investimenti e una crescita redditizia in Italia. La logica industriale di questa fusione è molto solida. Fastweb e Vodafone Italia rappresentano una combinazione ideale per generare un elevato valore aggiunto per tutti gli stakeholder”.

Per Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb, “questa operazione segna un punto di svolta per Fastweb e genererà valore significativo per tutti gli stakeholter”.

“Questo è il terzo e ultimo step di rimodellamento delle nostre operazioni europee. La vendita di Vodafone Italia a Swisscom crea un valore significativo per Vodafone», afferma dal canto suo Margherita Della Valle, ceo di Vodafone Group puntualizzando che «le nostre transazioni in Italia e Spagna forniranno 12 miliardi di euro di proventi anticipati in contanti e intendiamo restituire 4 miliardi di euro azionisti tramite riacquisti, come parte della nostra più ampia revisione dell’allocazione del capitale”.