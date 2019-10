Massimo Doris: “La Banca del futuro? Tanto digitale ma anche tanto Human touch”

Abbiamo chiesto agli amministratori delegati dei principali istituti di credito italiani come vedono il futuro del settore bancario sempre più alle prese con la sfida tecnologica.

Oggi ne parliamo con Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.

“La Banca del Futuro? Con le dovute rivisitazioni dettate dai profondi cambiamenti imposti dalla tecnologia, credo che il modello vincente sarà ancora quello che già ci appartiene”. Massimo Doris, AD di Banca Mediolanum sembra avere le idee chiare in proposito.

Doris sottolinea che, però, non è tutto oro quello che sembra luccicare.

”Guardiamo alle neo-banche. Si tratta di protagonisti nuovi dell’agone finanziario. Revolut ed N26 ad esempio. Stanno conquistando fette di mercato importanti, aprono migliaia di conti correnti ogni giorno, ma a quei conti corrispondono masse di risparmio che per ora sono molto piccole. Guai a sottovalutarle però – ammonisce Doris – con il tempo quelle masse cresceranno. La storia di Revolut e di N26 ci sta indicando che ci sono anche altre strade da seguire. E noi non possiamo non esserci”.

E lo human touch?

In finanza avremo sempre più bisogno di specializzazione umana. Quando c’è da progettare le nostre vite, quella dei nostri figli, quando dobbiamo comperare casa, abbiamo bisogno di qualcuno che ci prenda per mano e ci guidi. Man mano che la digitalizzazione crescerà, altrettanto importante sarà la crescita, in termini di competenze dei consulenti finanziari in generale, dei nostri Family Banker in particolare”.

Dopo aver parlato delle accelerazioni digitali Massimo Doris si sofferma ad identificare il Family Banker del futuro.

Digitale e rapporto umano correranno a braccetto?

Il cliente al centro. Sempre.

“Quando penso ai clienti della mia banca, non penso al loro portafoglio titoli e fondi – sottolinea l’AD di Banca Mediolanum – Penso alle loro vite. Guardo ai loro figli, alla qualità degli studi che faranno, al momento in cui entreranno nel mondo del lavoro. Guardo al momento in cui i miei clienti smetteranno di lavorare e avranno necessità di godere del frutto di tanti anni di sacrifici e avranno le risorse per farlo. Il denaro è un mezzo, non un fine.

Un mezzo per costruire progetti e sogni. Ma quando si intraprende un viaggio, oltre a disegnarne il percorso bisogna fare in modo che la meta sia raggiunta sempre, in un modo o nell’altro. Proteggere, garantire e costruire. Il nostro modello di banca? Credo che a prescindere dal come, sarà quello che terrà il nostro cliente sempre al centro delle nostre attenzioni”.