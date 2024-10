Mark Zuckerberg supera Jeff Bezos: CEO di Meta è il secondo uomo più ricco al mondo

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha superato Jeff Bezos come seconda persona più ricca del mondo. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, ieri 3 ottobre 2024, il patrimonio netto di Zuckerberg ha raggiunto i 206,2 miliardi di dollari, superando i 205,1 miliardi di dollari dell’ex CEO e presidente di Amazon.

Il cofondatore di Facebook è ora dietro al capo di Tesla Elon Musk di circa 50 miliardi di dollari. Con la sua partecipazione del 13% in Meta, il patrimonio netto di Zuckerberg è aumentato di 78 miliardi di dollari dall’inizio dell’anno, più di qualsiasi altro membro delle 500 persone più ricche che l’indice Bloomberg tiene sotto controllo. Le azioni di Meta hanno chiuso giovedì al massimo storico a 582,77 dollari, con un balzo di circa il 68% rispetto all’inizio di gennaio, quando le azioni erano scambiate a 346,29 dollari.

L’ascesa di Zuckerberg al secondo posto dell’indice sui miliardari stilato da Bloomberg, sottolinea come la sua ricchezza personale sia cresciuta insieme all’entusiasmo degli investitori per l’aumento dei profitti del gigante dei social media quest’anno.

Wall Street ha continuato ad applaudire Meta per tutto il 2024, visto che la società ha sempre riportato utili trimestrali che hanno superato le stime degli analisti. A luglio il social media ex Facebook ha dichiarato che il fatturato del secondo trimestre è cresciuto del 22% a 39,07 miliardi di dollari, segnando il quarto trimestre consecutivo di crescita dei ricavi superiore al 20%.

Meta ha sottolineato che i suoi ingenti investimenti in intelligenza artificiale hanno contribuito a migliorare le prestazioni della sua piattaforma pubblicitaria online il che spiega la crescita delle vendite. Il sistema pubblicitario online dell’azienda ha subito una grave battuta d’arresto nel 2021, quando Apple ha introdotto un aggiornamento della privacy per iOS che ha indebolito la capacità di tracciare gli utenti sul web. Nel febbraio 2022 Meta ha dichiarato che le modifiche alla privacy le sarebbero costate 10 miliardi di dollari di entrate.

Alla fine del 2022, Zuckerberg ha avviato un importante piano di riduzione dei costi che si è protratto fino all’anno successivo e che ha portato alla perdita del posto di lavoro di 21.000 dipendenti di Meta, pari a circa un quarto della forza lavoro dell’azienda.

Gli investitori però hanno reagito positivamente al taglio dei costi di Meta, mentre l’attività pubblicitaria online dell’azienda ha iniziato a riprendersi ed è stata sostenuta dalle massicce campagne pubblicitarie digitali dei rivenditori cinesi Temu e Shien.

Meta ha continuato a spendere miliardi di dollari per le tecnologie di realtà virtuale e la scorsa settimana ha presentato i suoi occhiali AR Orion, che hanno ottenuto recensioni positive da parte delle poche persone che finora hanno testato il prototipo.

A fine settembre Meta ha svelato al mondo Orion, il paio di occhiali AR più avanzato mai realizzato come ha annunciato la stessa società. “Orion crea un ponte tra il mondo fisico e quello virtuale, mettendo le persone al centro e consentendo loro di essere più presenti, connesse e responsabilizzate nel mondo” come si legge nella nota.

Ci sono tre ragioni principali per cui gli occhiali AR sono la chiave per sbloccare il prossimo grande salto nell’informatica orientata all’uomo. Permettono di vivere esperienze digitali senza i limiti dello schermo di uno smartphone. Grazie ai grandi display olografici, è possibile utilizzare il mondo fisico come tela, posizionando contenuti ed esperienze 2D e 3D ovunque si desideri. Integrano perfettamente l’intelligenza artificiale contestuale, in grado di percepire e comprendere il mondo circostante per anticipare e rispondere in modo proattivo alle vostre esigenze.