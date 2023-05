Si è chiuso recentemente il contenzioso legale tra Manfredi Lefebvre e la Attel Finance, società finanziaria con cui l’imprenditore ha intrattenuto una disputa giudiziaria durata quasi trent’anni. La società svizzera aveva preteso dal nobile miliardario il pagamento di un debito di due milioni e 700 mila euro da lui fermamente contestato.

La decisione di rinunciare ai contenziosi da parte di Attel Finance rappresenta una positiva svolta per il magnate romano e per il mondo del turismo di lusso. Nello specifico, Attel Finance ha rinunciato ai contenziosi contro Manfredi Lefebvre negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Svizzera, in Lussemburgo e nel Principato di Monaco.

Manfredi Lefebvre: l’imprenditore italiano del lusso nel mondo dei viaggi

Manfredi Lefebvre è un imprenditore italiano molto noto nel mondo del turismo di lusso, grazie alla sua attività di Presidente di Silversea Cruises (presieduta fino al termine del 2020), compagnia specializzata in crociere di alta gamma.

La compagnia è stata fondata nel 1994: il varo della prima nave, la Silver Cloud, sancisce la nascita di una compagnia di crociere assolutamente nuova e rivoluzionaria, dedicata al segmento più alto del mercato.

Silversea Cruises è stata la prima compagnia di navigazione a offrire crociere all-inclusive ai propri clienti, a partire dall’anno della sua fondazione, il 1994. Grazie alla sua attenzione ai dettagli, alla cucina raffinata ed alla cortesia del personale, preparato secondo la tradizione turistica italiana, la compagnia è diventata leader delle crociere di lusso.

Abercrombie & Kent: l’acquisizione dell’altra società di viaggi di lusso

Oltre a Silversea Cruises, Manfredi Lefebvre ha investito in altri progetti nel mondo dei viaggi di lusso. Tra questi investimenti figura l’acquisizione di Abercrombie & Kent, società specializzata in servizi di viaggio personalizzati.

L’obiettivo di Lefebvre è quello di far crescere l’azienda, implementando strategie di espansione geografica e offrendo nuove soluzioni di viaggio all’insegna dell’eccellenza.

La nuova Spac di Manfredi Lefebvre: la fondazione della Centricus Acquisition

Il magnate italiano non si limita solo al mondo dei viaggi di lusso, ma investe anche in altre aree della finanza. Tra di esse, figura la promozione della nuova Spac, la Centricus Acquisition, che si focalizzerà sul mercato europeo, con l’obiettivo di supportare la crescita di alcune aziende emergenti del mondo del turismo e dell’ospitalità.