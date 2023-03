Mandato di arresto internazionale contro Putin

La Corte penale internazionale (ICC) per bocca del suo presidente Piotr Hofmanski ha emanato un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin per la sua presunta responsabilità nella deportazione forzata di bambini ucraini.

Secondo quanto riportato, la Corte penale internazionale ha ricevuto oltre 40 volumi di fascicoli e più di 1.000 pagine di prove che dimostrano la responsabilità di Putin nella deportazione di bambini ucraini. Questa decisione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro i crimini di guerra e la violazione dei diritti umani.

Il mandato di arresto internazionale rappresenta un messaggio forte e chiaro che la comunità internazionale non tollererà la violazione dei diritti umani e i crimini di guerra. Putin dovrà rispondere alle accuse contro di lui e affrontare un processo equo e giusto.

Questa decisione è stata accolta con entusiasmo dai difensori dei diritti umani e dalle organizzazioni internazionali. Inoltre, è stata salutata come “storica” dal procuratore generale dell’Ucraina, Andrij Kostin. Tuttavia, resta ancora molto da fare per garantire che i responsabili di crimini di guerra e di violazioni dei diritti umani siano portati davanti alla giustizia.

L’Italia, che ha inviato alcuni militari a Kiev nel giugno scorso per supportare le forze locali, ha espresso grande preoccupazione per la situazione e ha chiesto un intervento deciso della comunità internazionale. Il ministro degli Esteri ha dichiarato:

“Non possiamo restare indifferenti di fronte alle gravi violazioni dei diritti umani che si stanno verificando in Ucraina. Chiediamo che vengano adottate tutte le misure necessarie per proteggere la popolazione civile e per garantire il rispetto delle leggi internazionali”.

Incontro fra Putin e xi Jinping

Il mondo intero è in allarme per l’incontro tra i presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping, previsto per questo mese a Mosca. La comunità internazionale teme che la visita del presidente cinese possa aggravare la situazione in Ucraina, dove si combatte una guerra che ha già causato migliaia di vittime e gravi danni alla popolazione civile.

Secondo alcune fonti, infatti, la Cina avrebbe fornito armamenti e supporto tecnologico alla Russia, che starebbe attualmente utilizzando queste risorse per combattere i ribelli ucraini. Inoltre, il governo cinese avrebbe esercitato una forte pressione sulla comunità internazionale per evitare l’adozione di sanzioni contro la Russia.