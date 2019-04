Magazine Wall Street Italia, Leopoldo Gasbarro nuovo direttore

Leopoldo Gasbarro da oggi è il nuovo direttore del magazine Wall Street Italia, prodotto di proprietà di Brown Editore, società controllata al 100% da Triboo S.p.A., Gruppo attivo nel settore dell’E-Commerce e dell’Advertising digitale e quotato sul mercato MTA, ed al contempo assume la responsabilità editoriale di tutti i canali web finance del Gruppo.

Proprio per garantire contenuti informativi ad alto valore tematico e analitico, il Gruppo ha deciso di affidare la direzione della testata a Leopoldo Gasbarro, autorevole giornalista economico-finanziario nonché professionista della comunicazione e scrittore di numerosi libri dedicati al mondo del risparmio.

Il Dottor Gasbarro, oltre ad avere un ruolo di opinionista all’interno del programma “Soldi nostri” in onda su TgCom24 di Mediaset, cura una rubrica settimanale “Mercati Che Fare” per le pagine finanziarie de Il Giornale e collabora con Il Sole 24 Ore.

Il suo focus principale è sempre stato quello di avvicinare il mondo della finanza e dell’economia a quello dei risparmiatori attraverso un linguaggio semplice, comprensibile, capace di raggiungere anche le persone meno preparate sui temi dell’educazione finanziaria. Con questo obiettivo Gasbarro ha pubblicato il suo ultimo libro, “La resa dei conti” edito da Sperling e Kupfer, un successo in termini di vendite.

“Per me è una nuova sfida – commenta Leopoldo Gasbarro – ma anche un momento di continuità rispetto al percorso svolto negli ultimi anni. Il mio obiettivo resta sempre lo stesso: aiutare gli italiani a focalizzare l’attenzione sulle dinamiche e sulle priorità che riguardano i loro progetti di vita finanziari”.

Gasbarro: “Risparmio privato una delle poche garanzie”

“Il risparmio privato rappresenta una delle poche garanzie del nostro Paese; non solo bisogna tutelarlo ma fare in modo che possa essere adeguatamente remunerato per aiutare gli italiani ad affrontare le sfide di un mondo in continuo e rapido cambiamento. Ringrazio chi mi ha scelto per questo importante ruolo; dico solo che farò tutto il possibile per meritare la fiducia che mi è stata accordata”.

“Siamo entusiasti di accogliere in Triboo Leopoldo Gasbarro, certi che il suo inserimento porterà un grande valore aggiunto” – ha affermato Riccardo Maria Monti, Executive Director di Triboo – “Grazie alla sua profonda conoscenza del settore economico-finanziario e all’esperienza in ambito giornalistico, il nuovo Direttore contribuirà a rafforzare Wall Street Italia, oltre all’intera attività editoriale in ambito finance di Triboo, in linea con la strategia di riposizionamento dell’area media del Gruppo, che mira ad accrescere la propria autorevolezza nei settori in cui è leader”.

Triboo S.p.A., società quotata sul mercato MTA, è una Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo. Grazie ai suoi 500 professionisti, alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è una “one stop solution” in grado di promuovere la trasformazione digitale delle aziende con un’offerta integrata di servizi di Digital Consulting, Digital Marketing, Digital Integration and Development, eCommerce Management, Content Development, Audience and Monetization e Formazione.

Il sito Wall Street Italia è edito da Brown Editore.