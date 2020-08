Lusso, l’ultima moda è comprarsi un’isola privata

L’emergenza sanitaria e la crisi economica provocata dall’epidemia di coronavirus non sembra preoccupare più di tanto i super ricchi che sono sempre alla ricerca di proprietà di pregio in località esclusive, lontane dal caos cittadino.

Secondo gli esperti si registra addirittura un forte aumento della domanda di isole private, che garantiscono sicurezza e privacy. Il recente acquisto dell’isola di Gallinara, al largo delle coste liguri, da parte del magnate ucraino Olexandr Boguslayev per 10 milioni di euro non è un caso isolato.

È quanto emerge da un’analisi condotta da Engel & Völkers, gruppo attivo nel settore dell’immobiliare di pregio, che in questo periodo sta riscontrando grande successo nella intermediazione di isole private o di immobili di lusso collocati su alcune delle isole più belle al mondo.

“Come per le proprietà di lusso, non c’è un limite massimo di prezzo per le isole private. Le dimensioni, la posizione geografica, l’accessibilità e il potenziale di sviluppo determinano il prezzo d’acquisto. Anche gli edifici esistenti e i loro servizi influenzano il valore di mercato”, ha affermato Ron Krueger, amministratore delegato di Engel & Völkers Kinsale/Cork.

Nel cuore dei Caraibi in vendita l’isola privata “Long Caye”

Nel cuore dei Caraibi, Engel & Völkers sta mediando la vendita dell’esclusiva isola privata “Long Caye” il cui valore è di oltre 60 milioni di euro. L’isola, che si trova a circa dodici miglia dalla costa della penisola di Placencia nel sud del Belize, misura circa 16 ettari, ed è una delle più isole più note della regione.

L’isola dispone di una propria fornitura di acqua, elettricità e di ormeggi per le barche, e con le sue spiagge bianche e sabbiose, le acque cristalline e le barriere coralline offre anche condizioni perfette per gli sport acquatici e la pesca. Grazie alla sua posizione strategica e ai collegamenti con la terraferma, l’isola si presta anche alla costruzione di resort.

A Favignana un resort in vendita per 3,8 mln di euro

Sull’isola di Favignana, una delle isole Egadi del Mediterraneo al largo della costa occidentale della Sicilia, Engel & Völkers sta vendendo il Nido del Pellegrino Resort per circa 4 milioni di euro.

L’ex complesso militare di circa sette ettari vanta un totale di dieci appartamenti e due suite con vista sul mare.. Favignana è una delle isole più belle d’Europa e si trova a pochi minuti di barca dalla città di Trapani.

“Gli acquirenti di questo tipo di immobili, sono ricchi investitori privati alla ricerca di seconde case in cui portare la famiglia e gli amici in vacanza, ma anche imprenditori alla ricerca di un investimento interessante”, ha dichiarato Gernot Rella, area manager commercial & residential international del Gruppo.

In Sudafrica villa di 684 mq in vendita per oltre 3 mln di euro

A Rooi-Els, un villaggio nella regione di Overberg, nella provincia del Capo occidentale del Sudafrica, è situata una villa esclusiva con una superficie abitabile di circa700 metri quadrati, in vendita con Engel & Völkers per oltre 3 milioni di euro. La proprietà si trova su una penisola e vanta quattro camere da letto, quattro bagni, quattro garage, una piscina e una spaziosa terrazza. La villa offre una magnifica vista panoramica sulla False Bay, una baia su Capo di Buona Speranza nella parte sud-occidentale del Sud Africa.