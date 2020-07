Località turistiche: in aumento la domanda di case vacanze e ad uso investimento

Il secondo semestre del 2019 ha registrato richieste di casa vacanza e ad uso investimento, di domanda sia di acquirenti italiani sia stranieri, questi ultimi in particolare sempre più attratti dalle nostre bellezze naturali ed architettoniche. Così l’analisi sui laghi d’Italia condotta dall’Ufficio Studi Tecnocasa, la descrizione di cosa stava accadendo al mercato immobiliare delle località turistiche.

Il turismo in crescita ha spinto anche tanti investitori ad acquistare immobili per creare B&B e molte amministrazioni locali stavano procedendo con interventi di miglioramento dei servizi turistici. In particolare, la realizzazione delle piste ciclabili (come quelle sul Garda) stava portando ad un maggiore interesse da parte degli acquirenti stranieri e di turisti “sportivi” e in alcune località, erano riprese le attività di riqualificazione su vecchi stabili o alberghi dismessi al fine di ricavare abitazioni da destinare sia alla prima sia alla seconda casa.

L’analisi dell’Ufficio studi di Tecnocasa analizza i prezzi di alcune località prima e post Covid.

LAGO DI COMO

Sul mercato delle locazioni estive per un bilocale con 4 posti letto, prima dell’emergenza sanitaria, si registravano canoni di 4000€ al mese, al momento sono scesi a 2000 € al mese.

LAGO DI BRACCIANO

Un bilocale di quattro posti letto nei mesi di luglio e agosto, nelle vicinanze del lago e nelle zone servite, si affitta a circa 2500 €. Il prezzo aumenta se si è a ridosso delle rive del lago.

LAGO DI ISEO

Nel mese di luglio un bilocale con quattro posti letto si affitta da 1500 a 1800 €, per il mese di agosto da 2000-2200 €.

PARATICO

Per quanto riguarda le locazioni stagionali per un bilocale siamo intorno a 700 € al mese a giugno e settembre, e 850 € al mese a luglio ed agosto.

SALE MARASINO SULZANO E MARONE

Un bilocale di 4 posti letto in residence con piscina o con ampie terrazze vista lago o centrale e fronte lago, si affitta a 1500 € al mese a luglio, 2000 € ad agosto e 1000 € a settembre.

LAZISE

Sul mercato delle locazioni estive un bilocale di quattro posti letto si affitta mediamente a 1000-1200€ a settimana a luglio e agosto.

DESENZANO

I canoni di locazione di un bilocale di 4 posti letto sono di 2000-2300 € a luglio e 2500-2800 € ad agosto.

SIRMIONE

Il bilocale si affitta da 300 a 400 € a settimana a seconda che abbia la piscina o meno.

SALO’

In alta stagione un bilocale con piscina e quattro posti letto può avere una resa di circa 4000 €.