Lo schema Ponzi corre sul web. Come difendersi dalla “madre di tutte le truffe finanziarie”

È una truffa finanziaria antica, ma ancora sorprendentemente attuale. Nonostante le sue origini risalgano a oltre un secolo fa, lo schema Ponzi continua a colpire vittime in tutto il mondo, reinventandosi con nuove forme e nuovi canali, come i social network e le app di messaggistica. Ma in fondo, lo schema resta sempre lo stesso: promettere guadagni facili e sicuri, quando invece si tratta di una vera e propria trappola.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Che cos’è lo schema Ponzi?

Lo schema prende il nome da Charles Ponzi, un immigrato italiano che, all’inizio del Novecento, tentò la fortuna negli Stati Uniti. E, per un breve periodo, la trovò davvero. Il suo “modello di business” si basava su una promessa allettante: alti rendimenti in poco tempo, senza alcun rischio. In realtà, Ponzi non investiva affatto il denaro ricevuto. Pagava i primi “investitori” utilizzando i soldi dei nuovi arrivati. Un meccanismo che funziona finché ci sono persone che continuano a investire, ma che inevitabilmente crolla, lasciando la maggior parte dei partecipanti con perdite pesanti. Un po’ come una catena di Sant’Antonio, ma con l’apparenza di un investimento finanziario.

Il ritorno (digitale) di una vecchia truffa

Oggi, lo schema Ponzi si è digitalizzato. Corre veloce sul web, si diffonde tramite messaggi WhatsApp, video su TikTok, post su Instagram e pubblicità ingannevoli. Le promesse sono sempre le stesse: soldi facili, senza sforzo e soprattutto senza rischi. Ma dietro queste offerte mirabolanti spesso si nascondono progetti privi di ogni autorizzazione, se non veri e propri raggiri.

L’allerta della Consob

Per sensibilizzare il pubblico su questi pericoli, Consob – l’autorità italiana di vigilanza sui mercati finanziari – ha realizzato un breve video divulgativo (link al video). In pochi minuti, il filmato ripercorre la storia di Charles Ponzi e mostra come questo schema fraudolento sia ancora attuale, pur camuffandosi sotto nuove vesti.

L’obiettivo è chiaro: mettere in guardia i risparmiatori, aiutandoli a riconoscere i segnali di una potenziale truffa e ad evitare investimenti in attività non autorizzate che promettono guadagni rapidi e garantiti.

Lo schema Ponzi è un raggiro tanto semplice quanto efficace, perché fa leva sull’avidità e sulla speranza. Ma è bene ricordarlo: non esistono investimenti ad alto rendimento e a rischio zero. Se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, molto probabilmente è una truffa. La consapevolezza è il primo passo per proteggere il proprio denaro.