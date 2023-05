Alea iacta est, il dado è tratto. Liontrust ha formalizzato l’esito delle trattative delle scorse settimane e ha annunciato un accordo condizionato per l’acquisto di GAM Holding (la divisione investimenti di GAM con un patrimonio di 23,7 miliardi di euro o 23,3 miliardi di franchi a fine marzo) per 96 milioni di sterline, cioè 107 milioni di franchi svizzeri.

Nel dettaglio Liontrust propone agli azionisti di GAM un’offerta pubblica di scambio con azioni ordinarie Liontrust (a 1 penny ciascuna), valutando il 100% del capitale di GAM a 107 milioni di franchi svizzeri (96 milioni di sterline o 109 miliardi di euro), pari a poco più di 0,67 franchi svizzeri per azione, o un 16% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura delle azioni GAM. Le azioni GAM sono salite da quando erano state annunciate le trattative fino a 0,92 franchi svizzeri, ma hanno perso circa il 95% del loro valore negli ultimi cinque anni dopo un periodo turbolento, con l’ex gestore obbligazionario Tim Haywood implicato nello scandalo Greensill.

Per Liontrust, l’acquisizione quasi raddoppierebbe il volume in gestione. Se l’operazione si concluderà, come previsto, nel quarto trimestre di quest’anno, si formerà un gruppo con 53 miliardi di sterline di asset under management (AUM), cioè una società di gestione con 60,17 miliardi di euro di asset. L’accordo segna l’ultimo di una serie di recenti acquisizioni per Liontrust. Il gestore patrimoniale londinese aveva infatti pagato 40 milioni di sterline per Neptune Investment Management nel 2019 e lo scorso anno aveva completato l’acquisizione di Majedie Asset Management per 120 milioni di sterline.

Liontrust si espanderà nel mondo grazie all’acquisizione di GAM

L’asset manager londinese si aspetta di risparmiare complessivamente 57 milioni di sterline attraverso l’accordo e di “aumentare significativamente gli utili” entro l’anno finanziario 2025.

L’amministratore delegato di Liontrust John Ions ha dato così vigore alle capacità di distribuzione globale della società, con gli uffici GAM in Asia e negli Stati Uniti che fungeranno da trampolino per l’espansione e il 62% degli asset del gestore patrimoniale svizzero provenienti dall’Europa continentale. Questo aumenterà la presenza fisica di Liontrust in Europa, compresa una presenza di lunga data in Svizzera.

“La qualità dei team di investimento nelle diverse asset class, il talento nel settore e l’ampiezza della distribuzione di GAM, combinati con la capacità di investimento esistente di Liontrust e la forza del marchio, delle vendite, del marketing e delle comunicazioni, mi danno grande fiducia circa la crescita del business allargato per creare valore a lungo termine“, ha affermato l’AD Ions.

Expertise complementari

E amplierà la gamma di prodotti e l’offerta di asset class di Liontrust, tra cui il reddito fisso, l’azionario tematico e gli alternativi. Dodici fondi avranno un patrimonio superiore a 1 miliardo di sterline (sette gestiti da Liontrust e cinque da GAM, quattro a reddito fisso e uno multi-asset) ed entrambi i gestori hanno una tradizione di investimenti responsabili.

GAM rafforzerà in particolare l’offerta a reddito fisso di Liontrust, aggiungendo capacità in: ABS, debito dei mercati emergenti, credito globale, tassi globali, obbligazioni catastrofiche e titoli legati alle assicurazioni. I fondi azionari rimarranno il prodotto più importante per la società allargata, con GAM che aggiungerà e rafforzerà le capacità in: Asia, Giappone e mercati emergenti, azioni tematiche globali, Europa, marchi di lusso e azioni del Regno Unito. GAM amplierà inoltre le proposte multi-asset e alternative e fornirà una capacità di gestione patrimoniale.

Liontrust intende ribattezzare tutti i fondi GAM come Liontrust non appena possibile dopo il completamento dell’acquisizione proposta e far sì che l’attività di GAM operi sotto il marchio Liontrust.