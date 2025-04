LifeStar Holding sbarca in Italia con un innovativo prodotto di protezione vita

LifeStar Holding, gruppo quotato alla Borsa di Malta e presieduto dall’italiano Paolo Catalfamo, sbarca sul mercato italiano, introducendo un prodotto innovativo di protezione vita. Il debutto nel nostro Paese è avvenuto a settembre 2024 attraverso il Master Broker Bright Life, al quale si è di recente aggiunto l’accordo di distribuzione commerciale con la Cassa di Risparmio di San Marino, la più grande banca della Repubblica, che conta 40.000 clienti, offrendo due prodotti di protezione Vita. I risultati iniziali testimoniano la crescente richiesta di prodotti assicurativi vita nel nostro Paese.

“Siamo entusiasti di essere entrati sul mercato italiano. In un contesto di progressivo allungamento della vita media, il nostro obiettivo è offrire soluzioni mirate per garantire sicurezza e serenità ai nostri clienti”, ha commentato Paolo Catalfamo. “L’attrazione e la valorizzazione dei talenti rivestono inoltre per noi un ruolo fondamentale per una crescita sostenibile e continua del Gruppo, che conta un team giovane e dinamico”.

LifeStar Holding offre servizi finanziari non solo nel settore assicurativo, ma anche in quello bancario e della gestione patrimoniale, con un focus particolare sui prodotti di protezione vita, un comparto in continua crescita. Nel 2023, i premi lordi del Gruppo hanno raggiunto i 23 milioni di euro, in aumento del 30% negli ultimi 5 anni.

Del Gruppo fanno parte due società assicurative: LifeStar Insurance, compagnia assicurativa operativa da 60 anni, con un’ampia gamma di prodotti assicurativi, oltre 40.000 clienti, una estesa rete di intermediari e un bilancio in attivo di 142 milioni di euro. A questa si aggiunge LifeStar Health, dal 1971 rappresentante per Bupa (British United Provident Association), il prestigioso gruppo di assicurazione sanitaria, con oltre 43 milioni di clienti a livello globale.

Con alle spalle una solida expertise in ambito economico-finanziario a livello internazionale, Catalfamo è stato tra il 1994 e il 2000 vicepresidente e amministratore delegato per l’Italia e il Sud Europa di Franklin Templeton, tra i più grandi gruppi di gestione patrimoniale al mondo.

Le polizze distribuite in Italia sono riassicurate con SCOR, uno dei maggiori operatori al mondo con un rating Standard & Poor A+.