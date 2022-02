L’euro crolla quando il presidente russo Vladimir Putin ha iniziato una “operazione militare” in Ucraina durante la sessione Asia-Pacifico di giovedì. Ha aggiunto che “non aveva in programma” di occupare tutta la nazione.

È stato il peggior calo in 4 ore dall’inizio di quest’anno per EUR/USD e mette a rischio la valuta unica in un momento molto incerto.

L’Ucraina ha definito l’aggressione russa una “invasione su vasta scala” e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che il paese imporrà gravi sanzioni alla Russia nelle prossime ore. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che il Paese e i suoi alleati risponderanno in modo deciso. Secondo Bloomberg, la Russia ha confermato che stava prendendo di mira le strutture militari ucraine. I rapporti hanno attraversato i fili dei missili che hanno attaccato Kiev .

La crisi in corso si è insinuata nella propensione al rischio globale. Nel grafico a 15 minuti sottostante, l’euro può essere visto crollare insieme ai future S&P 500 e al dollaro australiano legato al sentiment di rischio. I prezzi dell’oro sono saliti ai massimi da gennaio 2021. Ciò è dovuto al fatto che i futures che replicano il Nasdaq, pesantemente tecnologico, sono diminuiti e si sono avvicinati ai livelli visti l’ultima volta a maggio 2021. L’indice azionario si sta dirigendo verso il mese peggiore dal 2008.

A parte i rischi di breve periodo, l’euro potrebbe anche essere vulnerabile anche in relazione alle aspettative della Banca Bce che potrebbe rivedere la sua politica monetaria ora pronta a frenare l’inflazione. I futures DAX 40 sono scesi di oltre il 4% durante gli scambi APAC, con l’indice azionario di riferimento tedesco che si dirige verso la peggiore performance giornaliera dalla fine di novembre. I futures VIX sono balzati a 33,70, il più alto da novembre 2020 quando la paura del mercato si è stabilizzata.

Anche i prezzi del greggio sono aumentati, con il WTI che ha toccato i $100 dopo essere stato a $92 alla chiusura di mercoledì. Quest’ultimo rischia di rafforzare ulteriormente le stime di inflazione.

GRAFICO 15 MINUTI DELLA REAZIONE DEL MERCATO ALLA CRISI UCRAINA

Analisi EUR/USD

La coppia EUR/USD si sta avvicinando alla zona di supporto chiave 1,1150 – 1,1120 a seguito della crisi in Ucraina in via di sviluppo. Ciò segue un rifiuto della zona di resistenza 1,1450 – 1,1495 dopo la formazione di un candelstick pattern Doji. Ciò potrebbe suggerire una ripresa del trend ribassista. Per il momento, la moneta unica rimane in uno stato di consolidamento fino a quando non si avrà un breakout. La cancellazione del supporto espone a un possibile ribasso fino a zona 1,1030.