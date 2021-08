Letture sotto l’ombrellone: tanti autori tra i protagonisti del Salone del Risparmio

Nei mesi estivi non si rinuncia mai alla lettura di un buon libro: ecco alcuni suggerimenti per arrivare all’evento di settembre ben preparati

L’estate è il momento ideale per accrescere la propria cultura personale e dedicarsi all’aggiornamento professionale. Un’opportunità che in tanti non si faranno sfuggire, soprattutto perché con la pandemia gli italiani sono tornati a leggere più di prima.

Infatti, secondo i dati del “Libro bianco sulla lettura e i consumi culturali in Italia (2020-2021)” del Centro per il libro e la lettura – realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori – Aie, a ottobre 2019 il tasso di lettori italiani che avevano letto un libro, anche solo in parte, a stampa o in formato ebook o audiolibro, era pari al 55%, nel 2020 è cresciuto al 61%, con un aumento del 5,3%.

Tra gli oltre 300 relatori protagonisti del prossimo Salone del Risparmio in programma dal 15 al 17 settembre al MiCo di Milano, sono molti gli autori di best seller, saggi e romanzi. Leggere alcuni dei loro libri è il modo migliore per prepararsi a questo evento.

Vi proponiamo quindi una selezione di libri di alcuni dei relatori del Salone da leggere in vacanza, in attesa di poterli ascoltare dal vivo o in streaming su FR|Vision: i titoli sono tutti da scoprire e spaziano dal mondo economico-finanziario alla storia, dalla scienza alla natura e oltre:

Al Salone del Risparmio, un evento che da sempre punta sulla qualità dei contenuti delle sue conferenze, sulla formazione professionale e sull’educazione finanziaria, sarà anche allestita una vera e propria libreria dove poter trovare questi e molti altri volumi. Inoltre, alcuni autori saranno a disposizione proprio in questo spazio per incontrare i lettori e firmare delle dediche.

L’accesso all’evento è riservato agli operatori del settore finanziario, mentre e la terza giornata (venerdì 17 settembre) è aperta gratuitamente anche al pubblico. Per iscrizioni www.salonedelrisparmio.com.