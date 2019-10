Legge di bilancio: in arrivo la fusione IMU e Tasi

Potrebbe presto vedere la luce la tanto annunciata fusione di Imu e Tasi, inserita nella manovra di bilancio allo studio del governo. Nelle scorse settimane Alberto Gusmeroli, vicepresidente leghista della Commissione Finanze della Camera, e Leonardo Tarantino, componente della VI Commissione avevano anticipato che la proposta di fusione Imu-Tasi, con l’abolizione della Tasi e l’invio a casa del modello F24 in forma precompilata, “sarà molto probabilmente inserita in Manovra”.

Due imposte molto simili, Imu e Tasi, inserite insieme alla Tari, la tassa sui rifiuti nella IUC, acronimo di Imposta Unica Comunale. L’Imu è l’imposta municipale sugli immobili che ha preso il posto dell’Ici, mentre la Tasi è il tributo comunale sui servizi indivisibili quali la manutenzione stradale, la pubblica illuminazione, ecc..

Entrambe non sono dovute sull’abitazione principale a patto che non sia di lusso o di pregio ossia non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Entrambe poi seguono le medesime regole per quanto riguarda il calcolo, ossia rendita catastale rivalutata al 5 per cento e poi vari e diversi coefficienti, a seconda della tipologia immobiliare di riferimento.

Insomma due imposte simili che si pagano alle stesse scadenze -16 giugno acconto e 16 dicembre saldo a conguaglio – e da qui l’idea, in nome della semplificazione fiscale, di unirle.

Confedilizia avverte però che dietro la fusione Imu e Tasi si nascondono rincari.