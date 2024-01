L’editoriale di gennaio 2024 del magazine Wall Street Italia

La consulenza finanziaria di valore esprime leadership nei confronti della propria clientela. Quando le cose non funzionano, quando la paura genera una visione distorta del futuro… è in questi momenti che le persone vogliono essere guidate, che hanno bisogno di leadership.

Le persone hanno bisogno di credere che giorni migliori siano davanti, ma vogliono anche sapere che chi li guida ha consapevolezza della realtà e sa come affrontarla. Anche mettere sul tavolo lo scenario peggiore può fornire un senso di sollievo.

I leader forti sanno che l’ottimismo è un moltiplicatore di forza. Senza, le organizzazioni possono cadere rapidamente in diversi stati di paralisi e, consapevolmente o meno, essere sopraffatte dalla paura e dall’ansia. Una comunicazione efficace durante le crisi richiede empatia, creazione di significato e direzione, che sono molto diversi dalla semplice trasmissione di informazioni. Il modo in cui ti vesti, l’umore in cui ti trovi e le parole che usi assumono un peso sproporzionato. Durante una crisi, ogni aspetto del tuo comportamento viene amplificato. Per questo i grandi leader conoscono l’importanza di operare ogni giorno come la migliore versione di se stessi: calmi, riposati ed emotivamente forti.

Quando sei in perfetta forma, questo ha un effetto contagioso sull’organizzazione. Dà il tono giusto, infonde fiducia in coloro che ti circondano e che fanno affidamento sul tuo buon senso. Prendersi cura di se stessi non è egoista, è la cosa più altruista che possiamo fare. Fai più esercizio fisico, medita, mangia bene e dormi molto. Non solo ne trarrai tu beneficio, ma anche tutti coloro che vivono con te o fissano il tuo mondo ogni giorno. Mettiti in pausa e celebra i successi.

Questo periodo ha reso evidenti alcune vulnerabilità, ma ha anche illuminato punti di forza e capacità che dovrebbero essere riconosciuti e celebrati in ogni occasione. Durante i periodi di sfida come quello in corso, è essenziale per i leader rifortificare e rafforzare l’autoefficacia delle persone, evidenziando tutti gli ostacoli che hanno superato, i successi che hanno raggiunto e le capacità che hanno mostrato.

Buona consulenza!

