Wall Street Italia, il sommario del numero di gennaio 2024

È in online sulla App di Wall Street Italia (e a breve anche nelle edicole) il numero di gennaio 2024 del mensile di economia, finanza e consulenza finanziaria (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina dal titolo “Verso nuovi orizzonti” è dedicata agli obiettivi e ai nuovi progetti di Banca Generali per il nuovo anno che sono stati raccontati a Wall Street Italia dai vice dg Marco Bernardi e Andrea Ragaini.

Il dossier

Il dossier “Vince chi fa bene le cose” esamina i rischi provocati dai cambiamenti climatici. Dal riscaldamento globale derivano due effetti negativi: più danni da eventi climatici estremi e una frenata dell’economia. Per l’Italia si stimano 10 miliardi all’anno di costi e una perdita di Pil pro capite fino al 9,5% nei prossimi 80 anni.

Spaventati dai nuovi eventi estremi alla COP28 di Dubai è stato detto addio ai combustibili fossili. Ecco i punti salienti di quello che è stato definito uno storico accordo per la salvaguardia del pianeta.

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono visibili, ma individui e istituzioni sono miopi. Servono educazione e informazioni corrette, ma anche gli strumenti giusti per interpretarli.

Advisory

La cover Advisory è dedicata ad Alessandro Decio, amministratore delegato di Banco Desio. La banca brianzola è alla ricerca di consulenti e private banker per raggiungere l’obiettivo di 10 miliardi di asset in gestione. Ai clienti offre affidabilità, con scelte di investimento prudenti, e nuovi prodotti legati alla protezione.

Il timing affossa gli investimenti tematici. Secondo una ricerca di Morningstar negli investimenti tematici è fondamentale il tempismo perchè l’acquisto o la vendita nel momento sbagliato penalizzano i rendimenti.

Private

Guido de Vecchi, amministratore delegato di Siref Fiduciaria, ci ha raccontato quali sono le occasioni da cogliere nel passaggio generazionale delle imprese italiane. Se organizzato correttamente, il passaggio generazionale nelle aziende diventa un’opportunità per attivare processi innovativi e di transizione sostenibile.

Parlando di arte, il fotografo Alessandro Valeri non ha mai usato uno scatto per immortalare il semplice stato delle cose ma preferisce andare alla ricerca di dettagli scelti per la capacità di evocare molto più di una visione d’insieme.

Tax & legal

La donazione degli immobili rimane (per ora) revocabile. Carlotta Benigni, avvocato di Dla Piper, ha fatto il punto sull’annosa questione.

Marina Verderajme (presidente Gidp), Alessandro Daverio e Pasquale Zumbo, avvocati dello studio Daverio & Florio hanno stilato un decalogo per usare i social network al lavoro e gestire al meglio il difficile equilibrio tra privacy dei dipendenti, il diritto ad esprimere liberamente il proprio pensiero e la legittima tutela degli interessi aziendali.

Insurance

Anche nel 2024 la rete di agenti di Generali continuerà a puntare su alcuni segmenti fondamentali per soddisfare i bisogni per la clientela anche sul fronte della longevità con soluzioni sia a premio unico, sia a premio pianificato nel tempo. Ne abbiamo parlato con Marco Oddone, Chief Marketing e Distribution Officer di Generali Italia.

Il caso Eurovita e l’incremento dei rendimenti dei Btp hanno penalizzato le polizze vita nel corso dello scorso anno. Per contrastare la frenata nella raccolta e la fuga dei risparmiatori dai prodotti vita serve più formazione per i consulenti finanziari.

Investimenti

Con Ferdinando Ametrano, cofondatore e amministratore delegato di Checksig, abbiamo fatto il punto sul bitcoin. Nelle ultime settimane la regina delle criptovalute è tornata nuovamente sopra la soglia dei 40.000 dollari. Secondo gli esperti il rally non è terminato ma continuerà anche nel corso del 2024.

Nel mondo degli investimenti Vontobel ha emesso un nuovo certificato per puntare sul Giappone che sembra finalmente vivere una fase di rinnovamento e sempre più investitori stranieri stanno riversando capitali significativi nel Paese.

Infine con Acepi abbiamo approfondito poi il nuovo effetto Magnet che riduce il rischio di una perdita del capitale a scadenza aumentando la probabilità che si verifichi la liquidazione anticipata del prodotto.

Impresa

Ettore Ravizza ci ha raccontato come la sua storia professionale con la kombucha lo abbia portato ad entrare nel settore beverage, con l’obiettivo di continuare a innovare e creare valore.

Ma non è tutto. ll sistema finanziario è disposto a rinunciare a rendimenti purché si realizzino progetti di sostenibilità. Secondo gli esperti di Infinance la banca è il tramite e il controllore dell’impiego delle risorse per implementare gli obiettivi ESG.

Immobiliare

L’affitto di una villa è solo il punto di partenza perché quello che i viaggiatori del lusso si aspettano oggi è qualcosa che in realtà non si può comprare ed è affidato alla sensibilità dell’esperto a cui ci si rivolge. Ne abbiamo parlato con Cristobal de Barrionuevo e Francesco Greco, fondatori di Black Block Village.