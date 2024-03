L’editoriale di marzo 2024 del magazine Wall Street Italia

Come si misura il valore della consulenza finanziaria? Provo a farvelo comprendere con un’immagine. Pensate ad un tavolo stracolmo di oggetti. Dopo qualche minuto, come per incanto, alcuni oggetti che avevate sotto i vostri occhi, cominciano a sparire uno dopo l’altro. Quegli oggetti rappresentavano tutto quello che avevate.

Così, mentre continuano a scomparire provate, buttandovi a capofitto sul tavolo, a cercare di salvarne almeno qualcuno. Non ci riuscite. Anche gli oggetti che afferrate si smaterializzano tra le vostre dita. Mentre spariscono la vostra mente ne ricorda la storia: quella catenina d’oro era un regalo della nonna, quella bicicletta il primo sogno realizzato, quel collare il primo immenso dispiacere. E poi la fotografia di casa. Casa è il posto dove ti senti a posto, è il luogo dell’energia, la pietra angolare di quasi ogni vita. Casa è dove senti che sia, non può sparire come polvere tra le mani. E poi la scuola, quella dove avevate iscritto i vostri figli. Non c’è più nemmeno quella.

Vi starete sicuramente chiedendo cosa c’entra tutto questo con il valore della consulenza finanziaria. Ve lo spiego: ogni azione che noi compiamo oggi ha delle conseguenze sul futuro che vivremo. è in quel futuro che avremo l’opportunità di misurare la bontà, la giustezza delle nostre scelte odierne. Più scelte errate faremo oggi, più queste trasformeranno in polvere tutto ciò che avrebbe fatto parte del nostro futuro.

E allora, tornando alla frase iniziale di questo articolo: come si misura il valore della consulenza finanziaria? L’unica vera risposta che riesco a dare a me stesso e a voi che mi leggete è di fatto un’altra domanda: “cosa tolgo dal futuro?” Cosa tolgo da quel tavolo imbandito di sogni, affetti e progetti? Le scelte errate, quelle addirittura non prese, non hanno effetti immediati ma entreranno in gioco domani. Il valore della consulenza? Sta tutto in quel tavolo. Quel tavolo rappresenta la base su cui poggiare le nostre vite, su cui costruire il nostro incancellabile futuro.

