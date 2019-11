Leadership e innovazione, il binomio della mobilità secondo Bmw (VIDEO)

La leadership è stato il tema principale del World Of Business Idea di Milano. Abbiamo avuto l’opportunità di parlare con Federico Izzo (nella foto), direttore marketing di Bmw in Italia:”Leadership e innovazione è un binomia che va insieme. Crediamo che il futuro della mobilità debba essere legato a un piacere intenso che non è soltanto prestazione, ma anche sostenibilità. Il gruppo sta pianificando venticinque prodotti elettrici o elettrificati e questo comporta un abbattimento drammatico delle emissioni di Co2, ma anche un piacere di guida intatto”.