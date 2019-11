Le maggiori imposte per ogni famiglia introdotte dalla Finanziaria 2020

La Manovra di bilancio 2020 e tutti gli interventi finora inseriti al suo interno costeranno il prossimo anno la bellezza di 234 euro a famiglia a causa delle nuove tasse introdotte dal Governo.

E’ la stima del Codacons, analizzando quanto emerso dalla relazione del Servizio studi del Parlamento.

Sommando tutte le nuove tasse e i balzelli inseriti dalla Manovra e passati al setaccio dal Servizio Studi del Parlamento, le casse statali potranno contare nel 2020 su entrate aggiuntive pari a 6,1 miliardi di euro – spiega il Codacons – La voce di spesa che avrà un impatto maggiore è la “plastic tax”, che vale 1,1 miliardi di euro, mentre più contenuto il gettito che dovrebbe garantire la “sugar tax”, pari a 233 milioni di euro.

Costeranno di più tabacchi e cartine, con le accise che verranno ritoccate per quasi 119 milioni di euro, e anche la fortuna verrà tassata, con un balzello ad hoc che vale 296,1 milioni di euro nel 2020. 51 milioni di euro sarà invece il guadagno dello Stato grazie alla stretta fiscale sui buoni pasto cartacei.

Il Codacons sottolinea che non tutte le tasse inserite nella Manovra si applicheranno in modo diretto ai cittadini, ma il rischio concreto è che, come nel caso di plastic e sugar tax, le imprese scarichino i nuovi balzelli sui consumatori finali – analizza il Codacons.

Con la possibilità, inoltre, che le famiglie reagiscano alle nuove misure del Governo riducendo ulteriormente i consumi, con enorme danno per l’economia italiana.