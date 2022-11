Le criptovalute sono il problema delle società tecnologiche?

I dirigenti del settore tecnologico devono rendere conto del calo dei ricavi agli investitori. E così è emerso un nuovo capro espiatorio: le criptovalute. Philipp Schindler, chief business officer di Google, ha accusato il rallentamento della crescita dell’azienda in parte a un calo della spesa pubblicitaria da parte delle società di criptovalute.

Allo stesso modo, la società di semiconduttori AMD ha incolpato dei ricavi deludenti, tra le altre cose, il calo della domanda di unità di elaborazione grafica (GPU), che possono essere utilizzate per estrarre criptovalute. Revolut, l’app finanziaria emergente, ha affermato che i ricavi derivanti da valute digitali sono scesi dal 30-35% al ​​5% del totale dell’azienda dal 2021.

“Questo è il primo vero trimestre in cui senti che le aziende hanno additato le criptovalute come motivo dei mancati guadagni”, ha affermato Griffin McShane, responsabile delle informazioni e della comunicazione presso MPCH Labs.

Ma le società di criptovalute hanno dovuto intrecciarsi con altre società tecnologiche affinché questo calo di entrate si verificasse in primo luogo.

Nel bear market delle criptovalute del 2018, Google ha superato le aspettative di guadagno, indipendentemente dal fatto che le società di criptovalute stessero acquistando annunci pubblicitari, ma poiché il capitale di rischio e giovani programmatori di talento hanno creato entusiasmo per il potenziale della blockchain, il resto dell’economia tecnologica non ha avuto altra scelta che passare alla crittografia. Nel 2022, i prezzi delle criptovalute e della tecnologia tendono a muoversi in tandem.

“Se stai gestendo un’operazione (tecnologica) incentrata sul profitto, devi supportare la blockchain e risorse digitali, perché sembra essere lì che stiamo andando”, ha affermato David Tawil, ceo di ProChain Capital.

Le aziende tecnologiche però sembrano andare nella direzione delle cripto, nonostante i mal di pancia legati ai ricavi. Meta e Reddit stanno integrando NFT sulle loro piattaforme. Google Cloud sta lanciando nuove partnership con le comunità Ethereum e Solana.

Nel settore tecnologico stiamo andando verso un mondo in cui ogni azienda si vede in parte come una società di criptovalute e ciò potrebbe non essere qualcosa di lontano. “In molti modi, penso che siamo già lì”, ha detto McShane.