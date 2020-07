L’azienda dei sogni degli italiani? Ferrero, prima in classifica

Gli italiani sognano di lavorare in Ferrero, Feltrinelli e Automobili Lamborghini. Sono queste le tre aziende italiane più attrattive come potenziali datori di lavoro secondo il consueto sondaggio dell’olandese Randstad, multinazionale specializzata nei servizi per le risorse umane.

Nel corso dell’indagine che in Italia è stata condotta su un campione di oltre 6.200 persone comprensivo di lavoratori, studenti e non occupati, è stato chiesto di esprimere il proprio parere verso 150 aziende con oltre 1000 dipendenti attive in 20 settori merceologici diversi e con sede nel nostro Paese.

Come di consueto, i risultati delle interviste hanno permesso di stilare una classifica delle organizzazioni più ambite dai potenziali dipendenti.

Al primo posto, come anticipavamo, c’è la Ferrero, votata dal 77,7% del campione, seguita dalla Feltrinelli, indicata dal 69,4% delle persone contattate.

Sul gradino più basso del podio c’è, appunto, l’Automobili Lamborghini, che ha raccolto il gradimento del 69,3% dei contattati. Ferrero è risultata in cima alle preferenze degli italiani anche negli ambiti sicurezza del posto di lavoro, ottima reputazione, atmosfera di lavoro piacevole e work-life balance.