Lavoro: settimana corta a stipendio pieno in Islanda. E in Italia?

Un successo l’esperimento partito qualche anno fa in Islanda e portato a conoscenza solo oggi: circa 2500 lavoratori operanti in vari settori, dagli uffici alle scuole materne, dai servizi sociali agli ospedali, hanno lavorato per 4 giorni a settimana anziché 5 ma con busta paga piena.

Il risultato come ha reso noto il think tank britannico Autonomy e l’islandese Associazione per la democrazia sostenibile è stato un successo visto che i lavoratori hanno parlato di un sostanziale miglioramento della loro qualità della vita con un ottimo bilanciamento tra lavoro e vita privata.

Ma ancora più interessante è però il fatto che nonostante la settimana lavorativa corta a paga piena, produttività e fornitura di servizi non sono stati invariati se non addirittura migliorati. Risultati che stanno così spingendo le aziende islandesi ad introdurre la settimana lavorativa corta.

Lavoro: settimana corta, quando in Italia?

E in Italia possiamo auspicare ad una settimana lavorativa corta a paga piena? In realtà un esempio c’è già. Come riporta Millionaire.it, il 50enne William Griffini, imprenditore e Ceo della società di head hunting Carter & Benson, a Milano, dallo scorso gennaio ha introdotto la settimana di 4 giorni.