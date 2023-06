Lavoro, quali sono le 10 imprese migliori dove lavorare?

Ogni anno, Great Place to Work Italia premia le aziende che si distinguono per offrire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro eccellente. La classifica delle migliori aziende per le quali lavorare in Italia è basata principalmente sulle opinioni dei collaboratori che compilano il questionario Trust Index sul clima aziendale e sull’esperienza lavorativa. Nel 2023, 60 aziende sono state premiate tra le 303 organizzazioni che hanno partecipato all’indagine sull’analisi di clima organizzativo, coinvolgendo oltre 163.000 collaboratori.

I migliori posti di lavoro del 2023

Ecco le prime 10 aziende vincitrici della classifica del 2023:

Hilton Salesforce American Express Teleperformance Italia DHL Express Micron Technology Inc MSD Italia AbbVie Kiabi Italia ConTe.it

Come è cambiata la classifica rispetto l’anno scorso

La classifica del 2023 presenta alcune novità rispetto all’anno precedente. Ad esempio, Hilton si è posizionata al primo posto, mentre nel 2022 occupava l’ottavo posto. Salesforce si è confermata al secondo posto anche quest’anno, mentre American Express è salita dal quarto al terzo posto. Teleperformance Italia e DHL Express mantengono rispettivamente il quarto e il quinto posto. Micron Technology Inc ha scalato dalla nona alla sesta posizione. MSD Italia ha mantenuto il settimo posto, mentre AbbVie è salita dall’ottavo al settimo posto. Kiabi Italia è rimasta stabile al nono posto, mentre ConTe.it è entrata nella top 10 sostituendo Esprinet Italia.

Queste aziende rappresentano l’eccellenza dei luoghi di lavoro in Italia, offrendo un ambiente stimolante, opportunità di crescita e sviluppo professionale, un ottimo rapporto tra colleghi e una cultura aziendale inclusiva. I dipendenti hanno riconosciuto queste aziende come i “Best Workplace”, confermando la qualità dell’esperienza lavorativa offerta.

È interessante notare come la classifica delle migliori aziende per le quali lavorare in Italia possa variare di anno in anno, poiché riflette l’evoluzione delle pratiche aziendali e il modo in cui le organizzazioni rispondono alle esigenze dei propri dipendenti. Questa classifica costituisce una guida preziosa per coloro che cercano un’azienda in cui lavorare e può fornire un punto di riferimento per le aziende che desiderano migliorare il loro ambiente di lavoro e attrarre i migliori talenti.

La continua attenzione delle aziende alla qualità dell’ambiente di lavoro è un segnale positivo per il mondo del lavoro, poiché promuove un clima di fiducia, collaborazione e crescita personale. Speriamo che questa classifica delle migliori aziende per le quali lavorare in Italia continui a ispirare le aziende a investire nella soddisfazione dei propri dipendenti e a creare un ambiente lavorativo stimolante e gratificante per tutti.