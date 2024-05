Lavoro: le figure più ricercate in Italia e retribuzioni medie

Continua il buon andamento del mercato del lavoro, con il tasso di occupazione che, come ha confermato oggi l’Istat, ha registrato a marzo 2024 il 62,1%, il valore più alto negli ultimi 20 anni.

Lavoro: le figure più ricercate

Anche secondo il nuovo report HAYS Flash, realizzato dalla società di recruiting Hays Italia, nei primi quattro mesi del 2024 la domanda di impiegati e manager da parte delle imprese è cresciuta del +8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con lo stipendio medio annuale (RAL) che si è attestato a 54.000 euro, in linea con lo scorso anno.

Tra i settori con la maggiore domanda di candidati, rientrano

energia, rinnovabili, fotovoltaico, revamping, transizione Green.;

life Science/farmaceutico;

agricoltura 4.0 e nutrizione animali;

cyber security;

consulenza (Finance, IT, ecc.)

Mentre tra le figure si segnalano:

ingegneri (elettrici, progettisti, hardware e software);

sviluppatori di software;

specialisti in cyber security.

Tra chi cerca prevale la sfiducia

Eppure, la fotografia di HAYS cambia se si considera il livello di fiducia di coloro che, per scelta o per necessità, stanno ricercando attivamente un lavoro: solo il 37% degli impiegati e manager attualmente operativi o disoccupati, infatti, è convinto che riuscirà a trovare una posizione adeguata al proprio profilo entro i prossimi sei mesi.

Tra chi cerca un lavoro, i più ottimisti sono i 35-49enni e le figure manageriali, mentre tra i disoccupati (53%), i livelli intermedi (43%) e le donne (38%) sale la percentuale degli “sfiduciati” rispetto alla media nazionale (33%), ovvero di coloro che sono convinti di non riuscire a trovare o cambiare lavoro nel breve termine.

Tra le principali difficoltà nella ricerca si segnalano:

le poche opportunità che offre il settore di loro competenza (per il 36% del campione di pessimisti);

(per il 36% del campione di pessimisti); un’offerta economica non in linea con le proprie attese (30%).

Ma il basso livello di fiducia per i prossimi mesi non si limita solo alla propria ricerca e al proprio ambito, ma si estende anche al mercato del lavoro in generale (solo il 17% è fiducioso), e nel settore di interesse, dove il dato degli ottimisti supera di poco i due candidati su dieci.

Retribuzione media degli impiegati e dei manager

Lo stipendio medio (RAL) nel primo quadrimestre è di circa 54.000 euro, in linea con lo stesso periodo del 2023. Nel confronto tra le città metropolitane, a Milano la retribuzione media annua è di 58.000€, seguita da Bologna (55.000€), Roma (51.000€) e Torino (49.000€).

Quali sono stati i settori più dinamici che hanno offerto nel I quadrimestre 2024 maggiori opportunità a impiegati e manager e quali sono state le figure più ricercate?

I dati Istat di marzo

Secondo i dati Istat, diffusi oggi, nel mese di marzo, il tasso di disoccupazione totale è sceso al 7,2% (-0,2 punti) a marzo, quello giovanile al 20,1% (-2,3 punti). Il tasso di occupazione invece è salito al 62,1% (+0,2 punti). L’occupazione cresce (+0,3%, pari a +70 mila unità) per uomini e donne, per dipendenti e autonomi e per tutte le classi d’età a eccezione dei 35-49enni che registrano un calo.

Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce (-2,8%, pari a -53 mila unità) per entrambi i generi e in ogni classe d’età tranne per i 35-49enni. La crescita del numero di inattivi (+0,1%, pari a +12 mila unità, tra i 15 e i 64 anni) si osserva solo per gli uomini e gli under 50; tra chi ha almeno 50 anni l’inattivita’ diminuisce.

Il tasso di inattività si mantiene stabile al 33%. Confrontando il primo trimestre 2024 con il quarto 2023, si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,2%, per un totale di 56 mila occupati. La crescita dell’occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-2,1%, pari a -40 mila unita’) e all’aumento degli inattivi (+0,3%, pari a +40 mila unita’).