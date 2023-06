Laura Tardino alla guida della nuova sede milanese di Golding Capital Partners

Laura Tardino lascia abrdn, dove era Head of Institutional Business Development Italy dal 2015, per guidare la nuova branch milanese di Golding Capital Partners, con il compito di espandere le attività della società nel Sud Europa. Si può dire che il termine “alternativo” sia già nel dna della manager, famosa per la rubrica “Lauradeimercati” dedicata a finanza e mercati raccontati in modo originale tramite post social. Laura Tardino ha alle spalle 25 anni di esperienza nel settore degli investimenti: dal 1998 era stata dapprima portfolio analyst di Intesa Sanpaolo e, successivamente, dal 2000 al 2015, portfolio manager e investment strategist in BNP Paribas Asset Management. Fino al suo ingresso in abrdn, dove si occupava dei clienti istituzionali, come fondi pensione, assicurazioni, banche e fondazioni. Nel 2021 ha anche pubblicato il libro “Piccole Donne Investono”, che si propone di avvicinare le donne al mondo della finanza e degli investimenti.

Nello specifico Laura Tardino entra come Managing Director in Golding Capital Partners, uno dei principali gestori indipendenti di investimenti alternativi in Europa, con oltre 13,5 miliardi di euro di asset gestiti da un team di circa 200 collaboratori (nelle sedi di Monaco di Baviera, Londra, Lussemburgo, New York, Tokyo e Zurigo) e 23 anni di esperienza negli investimenti, che sta appunto potenziando le proprie attività di sviluppo commerciale in Italia e ha aperto una nuova sede a Milano.

L’apertura della nuova sede rientra nella strategia di crescita internazionale a lungo termine di Golding, che mira a rendere accessibili agli investitori di tutta Europa soluzioni di investimento in infrastrutture, buyout, private credit e impact investing. Lo sviluppo commerciale in Italia si concentrerà su soluzioni di co-investimento, fondi secondari e mandati customizzati (SMA).