L’allarme di Federcontribuenti: “In 3 anni morte 3 milioni di Partite IVA”

Mentre il reddito medio è calato di 7 mila euro negli ultimi 10 anni, nell’ultimo triennio sono 3 milioni le Partite Iva che hanno chiuso i battenti. L’allarme arriva da Federcontribuenti, che ha messo in evidenza che il 25% delle Partite Iva vive al di sotto della soglia di povertà calcolata dall’Istat.

”Con un fatturato di 45 mila euro, pagando tutte le imposte, resta un guadagno netto di 17 mila euro” si legge in una nota, aggiungendo che “Senza permessi o ferie pagate, senza il diritto ad ammalarsi e solo il 25% riesce a tenere aperta la Partita Iva fino all’età pensionabile ‘perdendo tutti i contributi Inps e Inail ed Enasarco”.

Secondo i calcoli dell’associazione, “gli autonomi sono 5,3 milioni, il 23,2% degli occupati e sono in forte calo rispetto al 2016 quando contavamo una armata di 8,6 milioni di P. Iva. Cioè meno 3,3 milioni di lavoratori in circa 3 anni e molti meno sopravviveranno al 2020. Il 71% sono persone fisiche e negli ultimi 10 anni hanno chiuso più di 257 mila imprese attive”.

“Tagliare il 60% degli adempimenti fiscali e burocratici”

I fari di Federcontribuenti si accendono inoltre sulla forte pressione fiscale, in assenza a garanzie.

”Tutti gli autonomi in questi giorni aprono la Pec tremando. Ogni fine anno arrivano sanzioni da parte di Inps con ricalcoli misteriosi basati su vecchie dichiarazioni dei redditi anche di 6, 7 anni prima con intimazioni a pagare entro 5 giorni. Il 98% delle Partite Iva ha in corso rateizzazioni per debiti o mancati pagamenti che si accumulano alle scadenze fiscali insomma, è come rincorrere continuamente una meta che di anno in anno si sposta 10 km in avanti”.

Secondo l’associazione, “lo Stato in sintesi attua una pressione fiscale differenziata e oppressiva dietro quella leggenda che vede gli autonomi come evasori fiscali per antonomasia. Perché un piccolo imprenditore non deve avere diritto ad ammalarsi? Perché non deve aver diritto a delle ferie pur oppresso da mille adempimenti fiscali? Per cosa versa tutte le tasse? Pagare una tassa su soldi che non sono stati ancora guadagnati”

”Si chiama imposta sul valore aggiunto laddove un autonomo deve anticipare soldi allo Stato su un ipotetico guadagno. Proporremo una serie di iniziative legislative contro tutti questi adempimenti fiscali che rischiano di decapitare quei lavoratori che rappresentano il motore economico del Paese. La pace fiscale ha fallito, occorre tagliare del 60% tutti gli adempimenti fiscali e burocratici, snellire le procedure e prevedere una maggiore elasticità nelle scadenze per evitare continui ricalcoli e cartelle esattoriali che mettono a rischio attività lavorative sane”.

La vita di una Partita Iva

Secondo le stime di Federcontribuenti, i detentori di partita Iva ogni anno subiscono 100 controlli da 15 diversi Enti; un controllo ogni 3 giorni e il 25% di questi controlli si tramutano in un verbale.