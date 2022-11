Lagarde: “Serve un quadro legislativo per l’euro digitale”

La Commissione europea uscirà “presto” con una proposta legislativa sull’euro digitale, ha affermato la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde alla conferenza “Verso un quadro legislativo che consenta un euro digitale per i cittadini e le imprese”. La presidente della Bce ha sottolineato:

“L’adozione tempestiva di un quadro giuridico per l’euro digitale darebbe a tutte le parti interessate la certezza giuridica necessaria per prepararsi alla sua possibile introduzione e invierebbe un forte segnale di sostegno politico. Non vedo l’ora della proposta legislativa per l’istituzione di un euro digitale, che la Commissione europea proporrà a breve”.