Oggi lanciamo La voce della consulenza, nuovo format video interamente dedicato al mondo dei consulenti finanziari. Un settore in piena evoluzione, sempre più attento a sostenibilità e nuove tecnologie. Per cogliere le trasformazioni di questa professione, l’ospite del direttore Leopoldo Gasbarro nella prima puntata è stato Luigi Conte, presidente di ANASF (Associazione nazionale consulenti finanziari).

L’appuntamento in diretta

“Da ConsulenTia a ConsulenTia” è il titolo di un appuntamento tutto da seguire, rigorosamente in diretta sul sito e sui canali social di Wall Street Italia, in cui racconteremo un anno di consulenza finanziaria, mentre ci si avvicina sempre di più alla tre giorni di ANASF in programma a Roma dal 19 al 21 marzo. E che trasmetteremo oggi mercoledì 17 gennaio alle 15, con il presidente Anasf Luigi Conte primo ospite della nostra nuova trasmissione La voce della consulenza.

Conosciamo l’ospite odierno

Il primo ospite, presidente di Anasf Luigi Conte, come dicevamo, potrà raccontare al meglio un mondo che conosce già a fondo tutte le dinamiche del mondo advisory, un settore in cui ci è entrato come consulente finanziario nel 1998. A luglio 2020 con l’XI Congresso Nazionale è stato eletto presidente dell’associazione ed è responsabile per il comitato esecutivo dell’area evoluzione della professione, ricambio generazionale, estero, centro studi e ricerche, innovazione digitale.

Segui il live alle 15

Insomma, l’appuntamento è tutto da seguire. Per chi volesse, a partire dalle 15, sarà possibile guardare qui in diretta la puntata d’esordio di questo nuovo format e mandarci commenti, suggerimenti, spunti e riflessioni sul tema durante la live.