La strategia di sostenibilità fa bene all’azienda, a patto che i manager ci credano

Le strategie di sostenibilità ambientale migliorano il business tradizionale di un’azienda, parallelamente alle strategie competitive tradizionali, a patto che i manager credano in esse. Lo rileva un nuovo studio della Cass Business School di Londra, intitolato Toward a Process Theory of Making Sustainability Strategies Legitimate in Action, pubblicato sulla rivista Academy of Management.

I ricercatori hanno messo in evidenza che, anche quando i manager promuovono strategie di sostenibilità, possono tuttavia persistere tensioni negli obiettivi, nei valori e nelle caratteristiche dei prodotti. Questo può accadere qualora le strategie di sostenibilità vengano messe in atto assieme alla strategia principale, creando una potenziale “dissociazione” – dove le organizzazioni adottano le politiche in modo simbolico, senza attuarle in modo sostanziale.

Tuttavia, i ricercatori hanno anche scoperto che lavorare su compiti specifici aiuta a superare le tensioni e che ciò rafforza la legittimità, a livello organizzativo, della nuova strategia e la sua integrazione nella strategia principale.

Il caso della TechPro

Lo studio, qualitativo e della durata di tre anni, si è concentrato sull’attuazione di una nuova strategia di sostenibilità parallelamente a una strategia mainstream presso TechPro, produttore mondiale di beni di fascia alta, con 20.000 dipendenti a tempo pieno e un fatturato annuo di 3,5 miliardi di dollari. Pur non avendo una strategia di sostenibilità già esistente, l’azienda aveva una lunga tradizione di valori aziendali, come “l’affidabilità” e “la sincerità”, che guidavano gli standard ambientali e sociali dell’azienda. La nuova strategia di sostenibilità è stata apprezzata dai dipendenti, desiderosi di dimostrare i propri valori attraverso la sua attuazione.

Mentre la nuova strategia si è concentrata sulle responsabilità sociali e ambientali di TechPro nella politica di prodotto e nel comportamento del personale, la loro attuale strategia mainstream si è concentrata sugli obiettivi e i traguardi competitivi associati alla difesa della loro posizione di mercato. Ad esempio, il miglioramento dell’efficienza operativa per garantire prezzi competitivi e il mantenimento e la crescita della quota di mercato.

Le tensioni sono sorte quando i manager hanno cercato di mettere in atto la strategia di sostenibilità accanto alla strategia principale, nelle loro operazioni quotidiane. Le tensioni si sono manifestate in tre aree:

Tra gli obiettivi strategici quando esisteva u n’incompatibilità tra i compiti che coinvolgono sia la conformità ambientale dell’organizzazione che il profitto dell’organizzazione.

che coinvolgono sia la conformità ambientale dell’organizzazione che il profitto dell’organizzazione. Tra le caratteristiche del prodotto in cui vi era incompatibilità nell’incorporare le caratteristiche di sostenibilità e le caratteristiche della strategia mainstream nella progettazione tecnica di un prodotto o nel processo di produzione. Per esempio, scegliendo materiali che fossero a basso costo rispetto a quelli ecologici.

in cui vi era incompatibilità nell’incorporare le caratteristiche di sostenibilità e le caratteristiche della strategia mainstream nella progettazione tecnica di un prodotto o nel processo di produzione. Per esempio, scegliendo materiali che fossero a basso costo rispetto a quelli ecologici. Tra i valori organizzativi, definiti come orientamento competitivo versus orientamento sociale e prodotti competitivi versus prodotti affidabili.

Come superare le tensioni

I ricercatori hanno scoperto che i lavoratori potrebbero superare queste tensioni per realizzare entrambe le strategie in tre modi:

Adattarsi mutualmente trovando un compromesso e reinterpretando o scindendo le strategie, quando queste non possono essere entrambe incorporate in un prodotto o in un processo di sviluppo del prodotto.

e reinterpretando o scindendo le strategie, quando queste non possono essere entrambe incorporate in un prodotto o in un processo di sviluppo del prodotto. Dare priorità alla strategia di sostenibilità rispetto alla strategia tradizionale nei compiti fondati sui valori, in modo da consentire la differenziazione tra i compiti, senza inibire una più ampia integrazione delle strategie all’interno dell’organizzazione.

rispetto alla strategia tradizionale nei compiti fondati sui valori, in modo da consentire la differenziazione tra i compiti, senza inibire una più ampia integrazione delle strategie all’interno dell’organizzazione. Combinandoli in uno scopo comune e includendo la nuova strategia di sostenibilità nelle loro procedure esistenti.

“La sostenibilità è diventata una priorità strategica per le aziende di tutto il mondo, in quanto i consumatori, gli azionisti e i dipendenti diventano più consapevoli dal punto di vista ambientale e sociale”, ha dichiarato Paula Jarzabkowski della Cass Business School, co-autrice del rapporto. “Dare priorità alle strategie di sostenibilità può migliorare contemporaneamente la competitività di un’organizzazione e la sua agenda sociale. Tuttavia, sebbene la strategia di sostenibilità sia stata vista come la cosa giusta da fare, l’azienda si è trovata ad affrontare anche una crescente pressione sui costi e una battaglia per mantenere la leadership di mercato, per cui è stato difficile implementare entrambe le strategie contemporaneamente”.

“Sorprendentemente, abbiamo scoperto che, piuttosto che sopprimere la strategia di sostenibilità, o fare solo il minimo, a volte i manager di TechPro hanno dato priorità ad essa rispetto alle azioni competitive che avrebbero potuto intraprendere”, ha affermato la ricercatrice.