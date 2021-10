La Spac sponsorizzata da Trump è la nuova meme stock: +1.200%

La comunità di Reddit sembra aver trovato la sua nuova meme stock: si tratta della Digital World Acquisition Corp (Dwa), la Spac che andrà a fondersi con la media company di Donald Trump, collegata al lancio del suo nuovo social network Truth Social. Dall’annuncio dell’ex presidente di giovedì 21 ottobre le azioni della Dwa hanno raggiunto il +1.225% (da 9,96 dollari, chiusura di mercoledì, a 131,90 dollari, massimo intraday di venerdì). All’apertura di giovedì il titolo aveva già pressoché triplicato il proprio valore a quota 131,9 dollari.

In seguito, l’azione Dwa, spinta dai supporter di Donald Trump (o semplici speculatori) organizzati mediante i social Reddit e StockTwits è stata sospesa dagli scambi per sei volte per eccesso di rialzo. Per una volta, in questa scalata, Reddit e gli hedge fund sono andati d’amore e d’accordo: secondo quanto ha scritto il Financial Times 11 hedge fund tra cui DE Shaw e Saba Capital hanno realizzato milioni di dollari in guadagni potenziali nella sola giornata di giovedì.

La Trump Media & Technology Group, destinata a fondersi con Dwa e quotarsi nel primo trimestre del 2022 ha subito attirato l’attenzione per le possibili ricadute politiche del social network “di casa” dell’ex presidente Usa, sospeso dalle principali piattaforme in seguito all’assalto del Campidoglio dello scorso 6 gennaio. Truth sarebbe online in tempo per ospitare il punto di vista del tycoon non solo per le prossime presidenziali del 2024, ma anche per le più vicine elezioni della Camera dei rappresentanti (Mid-term) dell’anno prossimo.

Al netto delle considerazioni politiche, molti investitori stanno vedendo nella nuova avventura social di Trump un’opportunità di guadagno. Sui conti di intermediazione di Fidelity quella di Dwa è stata l’azione che ha registrato più ordini di acquisto giovedì, circa 55mila, mentre altri 20mila sono arrivati finora questo venerdì – sono oltre il doppio rispetto alla seconda azione più richiesta, la meme stock Phunware Inc.