La solitudine dei professionisti schiacciati nella Terra di Mezzo

E’ proprio quel “forse è meglio” che sta alimentando la corsa del rullo compressore dell’appiattimento nel Paese senza culle, in cui l’ascensore sociale è drammaticamente fermo e l’esercito dei professionisti è finito schiacciato in una Terra di Mezzo, con il silenzio rotto ogni tanto solo dall’eco di slogan tipo: “Fondamentali per il tessuto economico o per sciogliere i nodi della burocrazia”, tanto per citarne alcuni.

Appunto slogan come dimostra, ad esempio, l’indispettita insofferenza della politica all’appello dei commercialisti per un rinvio della valanga di scadenze fiscali di luglio. Sta di fatto che oggi le categorie professionali, qualsiasi sia l’attività, devono rispondere all’unico mantra dei clienti: quanto mi costa?