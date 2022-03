La settimana delle banche centrali: FED e BOE verso rialzo da 25 punti base

Ma non sarà solo la Fed ad alzare il costo del denaro. Un aumento dei tassi della stessa portata è previsto da parte della Bank of England, giovedì 17 marzo: sarà interessante verificare se la decisione sarà unanime, o se il board resterà diviso come in passato (con alcuni membri a favore di un rialzo di maggiore entità). Mentre per la Bce, il medesimo giorno, sono in calendario una serie di discorsi di banchieri centrali, tra cui la presidente, Christine Lagarde.

Per la banca centrale russa l’appuntamento è invece fissato venerdì, mentre giovedì è in programma un intervento di quella turca, che ha di fronte un’inflazione del 54,4%, in salita.